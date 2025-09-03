Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (3/9) στο Gazzetta
Οι μεταγραφές των «τριών μεγάλων» από Αθήνα και Πειραιά, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Ρόστερ πολυτελείας!» φέτος ο Ολυμπιακός.
Livesport: «2 ακόμη!» παίκτες ανακοίνωσε η ΑΕΚ, «Δάκρυσε» ο Ποντένσε στο μουσείο των Πειραιωτών, «Τανγκό 4ετίας» με Ταμπόρδα ο ΠΑΟ.
Φως των σπορ: «Ακριβή μου... επίθεση» για Ολυμπιακό, «Και τώρα τρέχει...» η Εθνική μπάσκετ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Δέος!» τα δάκρυα του Ποντένσε έγραψαν ιστορία!
Ώρα των σπορ: «Φτιαγμένος αλλά και έτοιμος» ο Γκρούγιτς για την Ένωση.
