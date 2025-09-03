Οι μεταγραφές των «τριών μεγάλων» από Αθήνα και Πειραιά, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Ρόστερ πολυτελείας!» φέτος ο Ολυμπιακός.

Livesport: «2 ακόμη!» παίκτες ανακοίνωσε η ΑΕΚ, «Δάκρυσε» ο Ποντένσε στο μουσείο των Πειραιωτών, «Τανγκό 4ετίας» με Ταμπόρδα ο ΠΑΟ.

Φως των σπορ: «Ακριβή μου... επίθεση» για Ολυμπιακό, «Και τώρα τρέχει...» η Εθνική μπάσκετ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Δέος!» τα δάκρυα του Ποντένσε έγραψαν ιστορία!

Ώρα των σπορ: «Φτιαγμένος αλλά και έτοιμος» ο Γκρούγιτς για την Ένωση.