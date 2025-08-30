Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών αναμετρήσεων της ημέρας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο (30/8) ξεχωρίζουν τα ματς της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αλλά και η αναμέτρηση της Εθνικής με την Κύπρο στο Eurobasket 2025.

Στις 19:00 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στον Βόλο με το παιχνίδι να προβάλλεται από το Cosmote Sport 1. Λίγο αργότερα, στις 19:30, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο ματς που θα μεταδοθεί από το Nova Sports 2. Η δράση συνεχίζεται στις 21:00, όπου ο Άρης φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Prime. Η ημέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα κλείνει με την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά στις 21:30, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον υπάρχει και στο μπάσκετ. Για πρώτη φορά Ελλάδα και Κύπρος θα τεθούν αντιμέτωπες σε επίσημη διοργάνωση και σε τελική φάση Eurobasket. Το παιχνίδι εντάσσεται στη 2η αγωνιστική του Γ’ ομίλου της φετινής διοργάνωσης και θα ξεκινήσει στις 18:15, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Όσον αφορά την Premier League, το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει ντέρμπι στο Λονδίνο. Η Τσέλσι αντιμετωπίζει τη Φούλαμ στις 14:30 (Nova Sports Premier League). Ακολουθεί στις 17:00 το ματς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι, στο ίδιο κανάλι.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: