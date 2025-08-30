Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ιστορικό ματς Ελλάδα-Κύπρος και η 2η αγωνιστική της Super League
Από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο (30/8) ξεχωρίζουν τα ματς της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αλλά και η αναμέτρηση της Εθνικής με την Κύπρο στο Eurobasket 2025.
Στις 19:00 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στον Βόλο με το παιχνίδι να προβάλλεται από το Cosmote Sport 1. Λίγο αργότερα, στις 19:30, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο ματς που θα μεταδοθεί από το Nova Sports 2. Η δράση συνεχίζεται στις 21:00, όπου ο Άρης φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Prime. Η ημέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα κλείνει με την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά στις 21:30, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον υπάρχει και στο μπάσκετ. Για πρώτη φορά Ελλάδα και Κύπρος θα τεθούν αντιμέτωπες σε επίσημη διοργάνωση και σε τελική φάση Eurobasket. Το παιχνίδι εντάσσεται στη 2η αγωνιστική του Γ’ ομίλου της φετινής διοργάνωσης και θα ξεκινήσει στις 18:15, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Όσον αφορά την Premier League, το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει ντέρμπι στο Λονδίνο. Η Τσέλσι αντιμετωπίζει τη Φούλαμ στις 14:30 (Nova Sports Premier League). Ακολουθεί στις 17:00 το ματς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι, στο ίδιο κανάλι.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας:
- Τσέλσι-Φούλαμ (14:30, Nova Sports Premier League)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00, Nova Sports Premier League)
- Κύπρος-Ελλάδα Eurobasket (18:30, ΕΡΤ1)
- Βόλος-Ολυμπιακος (19:00, Cosmote Sport 1)
- Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30, Nova Sports 2)
- Άρης-Παναιτωλικός (21:00, Nova Sports Prime)
- ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά (21:30, Cosmote Sport 2)
- Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα (22:30, Nova Sports 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.