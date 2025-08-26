Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (26/8) στο Gazzetta
Sportday: Μία ανάσα! Το «Δεκάρι», το «Λιοντάρι». Λεπτομέρειες απομένουν για την μεταγραφή του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό. Μέχρι την Παρασκευή τελειώνει η υπόθεση Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ. Έρχεται ο Μανέ για τον Ολυμπιακό.
Livesport: «Βούλιαξε» για τον παιχταρά Ζαφείρη! Ταμπόρδα στην τελική ευθεία για τον Παναθηναϊκό. Επένδυση με Μανέ για τον Ολυμπιακό.
Φως των σπορ: Πανζουρλισμός για Ζαφείρη! Υπογράφει ο Μανέ στον Ολυμπιακό έως το 2030. Ματσάρα στην Λειβαδιά, Λεβαδειακός- Κηφισιά 3-2.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Μάντσα ο εκλεκτός! Τώρα ή τέλος. Υπογράφει ο Μανέ. Προθεσμία για Αντίνο.
Ώρα των σπορ: Τρέχουν σαν τρελοί Γιόβιτς και Ζίνι για το ματς της χρονιάς με την Άντερλεχτ. Τα καλύτερα έρχονται για τον Πενράις στην ΑΕΚ.
