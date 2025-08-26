Η μεταγραφή του Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, του Μανέ στον Ολυμπιακό και του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου.

Sportday: Μία ανάσα! Το «Δεκάρι», το «Λιοντάρι». Λεπτομέρειες απομένουν για την μεταγραφή του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό. Μέχρι την Παρασκευή τελειώνει η υπόθεση Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ. Έρχεται ο Μανέ για τον Ολυμπιακό.

Livesport: «Βούλιαξε» για τον παιχταρά Ζαφείρη! Ταμπόρδα στην τελική ευθεία για τον Παναθηναϊκό. Επένδυση με Μανέ για τον Ολυμπιακό.

Φως των σπορ: Πανζουρλισμός για Ζαφείρη! Υπογράφει ο Μανέ στον Ολυμπιακό έως το 2030. Ματσάρα στην Λειβαδιά, Λεβαδειακός- Κηφισιά 3-2.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Μάντσα ο εκλεκτός! Τώρα ή τέλος. Υπογράφει ο Μανέ. Προθεσμία για Αντίνο.

Ώρα των σπορ: Τρέχουν σαν τρελοί Γιόβιτς και Ζίνι για το ματς της χρονιάς με την Άντερλεχτ. Τα καλύτερα έρχονται για τον Πενράις στην ΑΕΚ.