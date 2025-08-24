Γιαζίτζι και Ελ Κααμπί λύτρωσαν τον Ολυμπιακό που πήρε τη νίκη απέναντι στον Αστέρα. Ο στόχος της ΑΕΚ για φέτος στα πρωτοσέλιδα της ημέρας.

Sportday: Γιαζίτζι η επιστροφή! Με φωτοβολίδα του Τούρκου μπαλαντέρ, ο Ολυμπιακός νίκησε στις καθυστερήσεις το «κατενάτσιο» του Αστέρα.

Livesport: Λυτρωτές και... καλλιτέχνες! Χρειάστηκε 94 λεπτά για να σπάσει το μπλόκο του Αστέρα ο Ολυμπιακός αλλά με δύο γκολάρες του Γιαζίτζι και του Ελ Κααμπί χαμογέλασε στην πολύ δύσκολη πρεμιέρα.

Φως των σπορ: Γκολάρες λύτρωσης! Ο Ολυμπιακός 2-0 τον Αστέρα μετά το 90' με άγχος και τρομερό γκολ από τον Γιαζίτζι.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Γιους-ουφ! Μυθικό γκολ, επανέφερε εκατομμύρια καρδιές στη θέση τους.

Ώρα των σπορ: Πρωτάθλημα! Ξεκάθαρος ο στόχος για την ΑΕΚ, όπως επιτάσσει η ιστορία της. Κομβικό στοιχείο για την επίτευξη της επιστροφής στην κορυφή να «καθαρίζει» κάθε αντίπαλο στην πιο «καυτή» έδρα της Ελλάδας.