Μεντιλίμπαρ: «Ο Γιαζίτζι έδειξε ποιος πραγματικά είναι»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Αστέρα Aktor και αναφέρθηκε στον σκόρερ του ματς, Γιουσούφ Γιαζίτζι.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο έμπειρος τεχνικός του Ολυμπιακού:

- Πως αισθάνεται ένας προπονητής όταν οι αλλαγές που έχει κάνει αλλάζουν όλη την εικόνα ενός ματς;

Το βλέπω αλλιώς εγώ, ότι θα έπρεπε να τον είχα βάλει βασικό από την αρχή του αγώνα.

- Και πως αισθάνεστε που ο παίκτης αυτός που άλλαξε το ματς είναι ο Γιαζίτζι ο οποίος πέρσι στην Τρίπολη είχε τραυματιστεί;

Είναι αλήθεια, πριν από εννέα μήνες τραυματίστηκε στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης στην πρώτη του συμμετοχή και έμεινε για εννέα μήνες εκτός. Τώρα έδειξε τι πραγματικά παίκτης είναι, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι απέναντι σε έναν τέτοιον αντίπαλο.

- Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι, ευκαιρίες, αλλά δεν έμπαινε το γκολ, σας ήρθε το περσινό ματς στο μυαλό και έχετε στο μυαλό σας κάτι το διαφορετικό για παρόμοιους αγώνες;

Δε θα είναι καθόλου εύκολο όταν παίζουμε με τέτοιες ομάδες που έχουν καλή και κλειστή άμυνα, δεν είναι εύκολο να τις αντιμετωπίσεις. Παίζουν με έντεκα ποδοσφαιριστές πίσω και αμύνονται καλά. Βρέθηκε τώρα η λύση με το γκολ του Γιαζίτζι και για αυτό είμαστε χαμογελαστοί, αλλά θα μπορούσε να είχε τελειώσει 0-0 και να είχαμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Πρέπει πάντα να βρίσκουμε τον τρόπο να κερδίζουμε τους αγώνες αυτούς.