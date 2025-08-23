Ουζουνίδης: «Να κάνουμε τον κόσμο να πιστέψει στην ομάδα»

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης στάθηκε στην ουσία και στη νίκη του Άρη στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος υποστηρίζοντας ότι είδε πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν ενώ αναφέρθηκε και στο κλίμα στην ομάδα μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports μετά τη νίκη του Άρη επί του Βόλου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «υπήρξαν διαστήματα κατά τα οποία ασκήσαμε πίεση στην μπάλα, είχαμε την μπάλα στα πόδια μας αλλά τα τελειώματά μας δεν ήταν αυτά που θα θέλαμε ούτως ώστε να ανοίξουμε το παιχνίδι και να το κάνουμε εύκολο για μας. Θα έλεγα ότι μας έλειψε η ηρεμία. Υπήρξαν στιγμές όπου θα έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Άλλο να θέλω να κερδίσω κι άλλος ο τρόπος για να το καταφέρω».

Συμπλήρωσε αναφερόμενος στις αποκρούσεις του Μάικιτς στις αρχές του δεύτερου μέρους. «Ο αντίπαλος έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες οπότε για μας ήταν εξίσου σημαντικές οι αποκρούσεις του Μάικιτς. Γενικά αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, είναι φανερό όμως ότι υπάρχουν κομμάτια στα οποία πρέπει να βελτιωθούμε. Η βελτίωση θα έρθει μέσα από τον χρόνο, τη δουλειά και τη συνοχή».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το κλίμα στις τάξεις των φιλάθλων μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, απάντησε ότι… «δεν μπορεί να αλλάξει έτσι απλά. Οι πρεμιέρες έχουν εκπλήξεις και δύσκολα παιχνίδια. Με τον αποκλεισμό στην Ευρώπη ουσιαστικά ξεκινάμε με γκρίνια, αμφισβήτηση και μουρμούρα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι έγινε. Με τη δουλειά μας θα πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να πιστέψει στην ομάδα».