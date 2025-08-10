Έβγαλε μέρος του προγράμματος ο Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης συμμετείχε σε μέρος της προπόνσης κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την επιστροφή του.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο «Γ. Καλαφάτης», μετά το χθεσινό ρεπό κι έπιασαν δουλειά για την ρεβάνς με την Σαχτάρ στην Κρακοβία την προσεχή Πέμπτη (14/08-21:00), που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει στα Play Off του Europa League.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ρουί Βιτόρια είδε τον Φώτη Ιωαννίδη να ακολουθεί ένα μέρος του προγράμματος και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς στην επιστροφή του, με τον Έλληνα άσο να τα δίνει όλα για να δώσει το «παρών» στην ρεβάνς με την Σαχτάρ.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκληρώθηκε με τους παίκτες να κάνουν τελειώματα. Ατομικό ακολούθησε ο Μπακασέτας, ο οποίος τέθηκε εκτός λίστας για τα ματς με τους Ουκρανούς, αφού δεν θα προλάβαινε να είναι έτοιμος.