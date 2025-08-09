Ο Δημήτρης Τομαράς υπενθυμίζει μέσω του blog του τη μεγάλη αγωνιστική αξία του Πορτογάλου χαφ, καθώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να λείπει από το παιχνίδι του.

Εάν πρέπει να πάμε σε μία λογική του value for money ο Τσικίνιο είναι ξεκάθαρα μία από τις πιο έξυπνες αλλά και προσοδοφόρες κινήσεις (σε σχέση με τα χρήματα που δόθηκαν και τις εμφανίσεις του) που έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Πορτογάλος χαφ που έκλεισε στον Ολυμπιακό με ένα μικρό αντίτιμο (που ήταν 1 εκατ. ευρώ το οποίο δόθηκε στη Μπενφίκα) πάντα συγκριτικά με την ποιότητά του και τις αρετές του.

Η γκολάρα του στο φιλικό με την Ουνιόν Βερολίνου ήταν μόνο ένα από τα πολύ καλά πράγματα που έχει κάνει. Ο Τσικίνιο είναι αυτό που λέμε παίκτης - αναμορφωτής. Κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο και τα κάνει σχεδόν όλα καλά.

Είναι δυνατός, με καλό κορμί, καλός στο πρέσινγκ και πεισματάρης. Κλέβει, δημιουργεί φάσεις, απειλεί, μοιράζει γκολ αλλά και σκοράρει. Ενδεχομένως να μπορούσε να είχε παραπάνω ασίστ αλλά και γκολ αλλά αυτό δεν μειώνει την προσφορά του. Άλλον παίκτη σαν τον Τσικίνιο δεν έχει ο Ολυμπιακός. Όχι μόνο ως κοψιά αλλά κα ως ποιότητα. Ως αξία.

Παίκτες με την αντίληψη και την εξυπνάδα του Τσικίνιο δεν βρίσκεις κάθε μέρα. Και βέβαια παίκτες που να έγραψαν ιστορία με έναν σύλλογο με το... καλημέρα (με ευρωπαϊκό στο πρώτο του εξάμηνο) και που να έρχονται με χαρά να παίξουν στην Ελλάδα.

Η λανθασμένη κρίση για έναν χαφ που παίρνει έξτρα πρωτοβουλίες

Υπάρχει πάντα και η παράμετρος των λαθών σε έναν παίκτη μέσα σε ένα παιχνίδι. Πολλές φορές ή σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει αυτή η κακή ανάγνωση πως ένας χαφ έχει κάνει αρκετά λάθη ή λανθασμένες μεταβιβάσεις.

Όταν όμως είσαι ένας μέσος με το πεδίο ευθύνης του Τσικίνιο και παίρνεις διαρκώς πρωτοβουλίες προφανώς και θα κάνει και λάθη και δεδομένα παραπάνω από άλλους παίκτες. Το ζητούμενο για τον Τσικίνιο είναι είναι πρώτον ότι του ταιριάζει περισσότερο να παίζει πίσω από τον φορ και 2ον όταν έχει έξτρα βοήθειες από τον άξονα και κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι μπορεί να είναι πολύ πιο λειτουργικός.

Κατά τα λοιπά ο Ολυμπιακός εξελίσσεται διαρκώς αγωνιστικά και μέσα από τα φιλικά του. Κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου παρουσίασε αισθητά βελτιωμένη αμυντικά εικόνα και με έναν θετικότατο Καλογερόπουλο αλλά δεν ήταν τόσο καλός στις τελικές προσπάθειες και γενικά στις τελικές επιλογές, αλλιώς θα είχε σκοράρει περισσότερες φορές. Γενικά η τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί (με Τσικίνιο, Καμπελά και Ζέλσον) ήταν αισθητά κινητική και έφτιαξε φάσεις. Από τον Καμπελά δε φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά και για τώρα και για τη συνέχεια.