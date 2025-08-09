Ο Τσικίνιο... τρέλανε κόσμο με τη μαγική γκολάρα που πέτυχε απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου και τα σχόλια στο «Χ» είναι... όλα τα λεφτά!

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Ουνιόν Βερολίνου με 1-0 χάρη στο μαγικό γκολ του Τσικίνιο στο 74'. Όπως είναι λογικό, ο κόσμος... τα 'χασε με την έμπνευση του Πορτογάλου.

Μάλιστα, κάποιοι θυμήθηκαν ένα γκολ του Ανρί, ενώ κάποιοι άλλοι το πήγαν ένα βήμα παρακάτω βάζοντας τον Ζιντάν στο παιδικό του δωμάτιο έχοντας αφίσες του Ζιντάν.

Θυμίζουμε ότι ο Τσικίνιο ήταν αυτός που είχε σκοράρει στο 1-1 με την Χέρενφεν, μετρώντας τα 2 από τα 15 γκολ του Ολυμπιακού στη φετινή προετοιμασία ως τώρα.

Τι γράφουν στο «Χ» για τον Τσικίνιο: