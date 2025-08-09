Τσικίνιο: Τρέλα στο «X» για τη γκολάρα του με την Ουνιόν Βερολίνου (vids)
Ο Ολυμπιακός νίκησε την Ουνιόν Βερολίνου με 1-0 χάρη στο μαγικό γκολ του Τσικίνιο στο 74'. Όπως είναι λογικό, ο κόσμος... τα 'χασε με την έμπνευση του Πορτογάλου.
Μάλιστα, κάποιοι θυμήθηκαν ένα γκολ του Ανρί, ενώ κάποιοι άλλοι το πήγαν ένα βήμα παρακάτω βάζοντας τον Ζιντάν στο παιδικό του δωμάτιο έχοντας αφίσες του Ζιντάν.
Θυμίζουμε ότι ο Τσικίνιο ήταν αυτός που είχε σκοράρει στο 1-1 με την Χέρενφεν, μετρώντας τα 2 από τα 15 γκολ του Ολυμπιακού στη φετινή προετοιμασία ως τώρα.
Τι γράφουν στο «Χ» για τον Τσικίνιο:
Τσικίνιο #OlympiacosFC pic.twitter.com/3Mt5ByT9Pi— Ζipak7🔴⚪️ (@Zipak_) August 9, 2025
— Nicolas Keramidas 🇬🇷 (@_nick_ker7) August 9, 2025
💦💦💦💦💦#OlympiacosFC pic.twitter.com/FwGGd5S5OP— Babis Kostoulas Orange Juice 🧃🍊 (@bardis_marios) August 9, 2025
Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα αναλύουν για πολλά χρόνια την προσφορά αυτων των 2 τυπάδων στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας..— 🔴⚪The Generals🔴⚪ (@ThrylosLimassol) August 9, 2025
Τιμή μας κύριοι που φορέσατε/φοράτε την Ερυθρόλευκη ριγωτή#OlympiacosFC pic.twitter.com/kzzadm99Xc
— Nick7 (@Nickrop05) August 9, 2025
#OlympiacosFC pic.twitter.com/9SkIrFdTMd— ΤουιτεροΔήμαρχος 🇵🇸 (@Yiatzi) August 9, 2025
Αυτό. #OlympiacosFC pic.twitter.com/PZQ5Xxn69K— Νεγρος (@TheNegro_of_God) August 9, 2025
#OlympiacosFC https://t.co/ygWKgI9U2a pic.twitter.com/na9kznMftN— 𝘼𝙣𝙖𝙡𝙮𝙨𝙩 ⚪🔴 (@RedAnalyst7) August 9, 2025
