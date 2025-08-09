Ουνιόν Βερολίνου - Ολυμπιακός: Η βολίδα του Τσικίνιο για το 0-1 των Πειραιωτών (vid)
Ο Πορτογάλος χαφ... μάγεψε με το σουτ του για να σκοράρει κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου στο 74ο λεπτό.
Φοβερός Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος στο 74ο λεπτό έγινε αποδέκτης της πάσας του Μουζακίτη και με κίνηση και σουτάρα έγραψε το 0-1 στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου. Δείτε σε βίντεο το γκολ.
To 0-1 του παικταρα Τσικινιο 👌#OlympiacosFC
pic.twitter.com/EMHwxX2aiO— Karaflodaimonas (@Karaflademon) August 9, 2025
@Photo credits: eurokinissi
