Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (8/8) στο Gazzetta
Sportday: «Τσακωμένος με το... γκολ» ο Παναθηναϊκός, «Έκανε μισή δουλειά» στην Κύπρο η ΑΕΚ.
Livesport: «Σπουδαίος» ο ΠΑΟ απέναντι στη Σαχτάρ, «Περνάει» τον Άρη Λεμεσού η Ένωση.
Φως των σπορ: «Όλο και πιο κοντά σε Ζενον» ο Ολυμπιακός, «''Ταμείο'' στην Κρακοβία» θα κάνει ο Παναθηναϊκός,
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Θηρίο για την άμυνα!» του Ολυμπιακού ο Μάντσα.
Ώρα των σπορ: «Γκολάρες πρόκρισης αλλά δεν τελείωσε!» για την ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού.
