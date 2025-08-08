Τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά παιχνίδια καθώς και τα μεταγραφικά ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Τσακωμένος με το... γκολ» ο Παναθηναϊκός, «Έκανε μισή δουλειά» στην Κύπρο η ΑΕΚ.

Livesport: «Σπουδαίος» ο ΠΑΟ απέναντι στη Σαχτάρ, «Περνάει» τον Άρη Λεμεσού η Ένωση.

Φως των σπορ: «Όλο και πιο κοντά σε Ζενον» ο Ολυμπιακός, «''Ταμείο'' στην Κρακοβία» θα κάνει ο Παναθηναϊκός,

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Θηρίο για την άμυνα!» του Ολυμπιακού ο Μάντσα.

Ώρα των σπορ: «Γκολάρες πρόκρισης αλλά δεν τελείωσε!» για την ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού.