Διαδραστικό, σούπερ σύγχρονο και με τουλάχιστον 3 χώρους που θα σας συγκινήσουν το νέο μουσείο του Ολυμπιακού υπόσχεται μία εμπειρία πρωτόγνωρη αλλά και μοναδική. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Αυτές τς ημέρες είναι αυτό που λέμε the talk of the town. Είναι ένα θέμα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Ολυμπιακού . Ναι δεν είναι το μόνο αλλά όταν κάτι το περιμένεις τόσο μα τόσο πολύ έχει την αξία του το να έρχεται η στιγμή να το δεις από κοντά.

Έπειτα λοιπόν από αρκετή αναμονή λόγω των απαιτούμενων έργων το νέο μουσείο του Ολυμπιακού ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα για το κοινό και η ζήτηση είναι στον... Θεό, όπως φάνηκε από το sold out με το... καλημέρα. Ένα μουσείο που φέρει τη σφραγίδα κορυφαίας εταιρείας από την Ισπανία που έχει φτιάξει μουσεία για ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Σίτι ή και η Ατλέτικο. Άλλο όμως το background και άλλο αυτό που αντικρίζεις σε αυτό το νέο μουσείο των Πειραιωτών.

Intro, ανατριχίλα, διαδραστικότητα και κάτι ξεχωριστό για το τέλος

Εισερχόμενος στο μουσείο του Ολυμπιακού και αφήνοντας πίσω σου τον χώρο υποδοχής καλείσαι πρώτα να δεις ένα εισαγωγικό βίντεο που πρακτικά σου θυμίζει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό το γιατί έγινες Ολυμπιακός. Το γιατί έγινε φίλαθλος των Ερυθρόλευκων. Η ξεχωριστή αίθουσα με τις μάσκες με το λιοντάρια που βάζοντας σε αυτές το κεφάλι σου ακούς ανθρώπους και του συλλόγου αλλά και φιλάθλους να αναφέρονται στον Ολυμπιακό και το τι σημαίνει για αυτούς. Η αίθουσα καθαρά αφιερωμένη για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7 που προκαλεί συγκίνηση αλλά και ανατριχίλα. Οι χώροι δίπλα που είναι γεμάτοι φωτογραφικές αναμνήσεις αλλά και εκείνοι με τους Legends του συλλόγου.

Η... βιντεοθήκη που επέλεγες ιστορικά ή και σημαντικά γκολ για να τα δεις ξανά και ξανά. Ο χώρος με τα τρόπαια των Ερυθρόλευκων, που ακολουθεί στη συνέχεια αυτός των παιχνιδιών όπου καλείσαι να προσπαθήσεις να μιμηθείς τις κινήσεις αθλητών διάφορων αθλημάτων. Οι παλιές φανέλες σε σειρά.

Η αίθουσα με τα 2 ευρωτρόπαια και όπου μπορείς να βγάλεις φωτογραφία σου με το κασκόλ του Ολυμπιακού και αφού απάντησεις ορισμένες ερωτήσεις. Η αίθουσα - έκπληξη λίγο πριν το τέλος με αυτό το... κάτι που θα σας συγκινήσει και ενθουσιάσει. Και φυσικά - σε ένα μουσείο που όπως θα δείτε ότι βασίζεται αρκετά στη δύναμη του βίντεο και της εικόνας - ο Robokeeper, τον οποίο νικήσαμε μόλις 2 φορές (μία στο επίπεδο 3 και μία στο 4 ενώ φτάνει έως το 7).

Το μουσείο αυτό πρακτικά είναι φτιαγμένο ώστε να μην απαιτείται ξεναγός ενώ θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να αποκτά έξτα χώρους και άλλα πράγματα όσο περνά ο καιρός. Ας μην ξεχνάμε πως όλον τον Αύγουστο η είσοδος θα είναι δωρεάν και θα είναι πολύς ο κόσμος που θα θελήσει να το επισκεφτεί.