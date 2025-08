Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Ατρόμητος συμφώνησε με τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Βασική προτεραιότητα του Ατρομήτου ήταν η απόκτηση φορ και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta οι Περιστεριώτες στρέφονται σε μια αρκετά δοκιμασμένη λύση στη Stoiximan Super League. Ο λόγος για τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και είναι έτοιμος να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να υπογράψει και να ενταχθεί στη διάθεση του Λεωνίδα Βόκολου. Φυσικά για να ολοκληρωθεί το deal θα πρέπει να ολοκληρωθεί το deal με τη Νίζνι, με την οποία έχει συμβόλαιο για κόμα ένα χρόνο.

Το who is who του Οζέγκοβιτς