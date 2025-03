Εκτός τελικής λίστας για την Αργεντινή έμεινε ο Φρανσίσκο Ορτέγα ενόψει των αγώνων με Ουρουγουάη και Βραζιλία, παρά την αρχική κλήση του στην προεπιλογή του Λιονέλ Σκαλόνι.

Η Αργεντινή ετοιμάζεται για τις προσεχείς αναμετρήσεις ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αντιμετωπίζοντας την Ουρουγουάη (21/3) και τη Βραζιλία (25/3).

Παρά το γεγονός ότι ο Φρανσίσκο Ορτέγα του Ολυμπιακού είχε κληθεί στην προεπιλογή των 33 παικτών από τον Λιονέλ Σκαλόνι, έμεινε τελικά εκτός της τελικής λίστας, όπως μεταδίδουν τα ρεπορτάζ από την Αργεντινή. Μάλιστα είναι ο πρώτος από τους ποδοσφαιριστές που «κόβεται», λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Μπόντο Γκλιμτ στο Europa League.

Έτσι, ο 25χρονος μπακ θα χρειαστεί να περιμένει για το ντεμπούτο του με την Αργεντινή, καθώς όλες οι προηγούμενες συμμετοχές του ήταν σε τις ομάδες Κ20 και Κ23.

Francisco Ortega from Olympiacos is the first player to be left out of the final squad for the national team’s World Cup qualifiers matches. pic.twitter.com/JTXUFJ09qb