Άγγλος ρεπόρτερ αναφέρει ότι η ΑΕΚ και άλλες δύο ομάδες από την Ισπανία έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Σέρχιο Ρεγκιλόν της Τότεναμ, όμως ο Ισπανός αριστερός μπακ μπορεί να συνεχίσει ως το τέλος της σεζόν στους Σπερς.

Ο Σέρχιο Ρεγκιλόν της Τότεναμ είναι μια περίπτωση που είχε προταθεί στην ΑΕΚ, η οποία είναι εδώ και εβδομάδες σε αναζήτηση αριστερού μπακ, με το «παράθυρο» των μεταγραφών να κλείνει αύριο Παρασκευή (31/1).

Ο Άγγλος ρεπόρτερ Πολ Ο'Κιφι έγραψε στο «X» ότι «η ΑΕΚ και δύο σύλλογοι από την Ισπανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ρεγκιλόν, αλλά ο παίκτης δεν βιάζεται να αποφασίσει και μπορεί να τελειώσει τη σεζόν στην Τότεναμ, όταν και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται».

Ο 28χρονος διεθνής Ισπανός αριστερός μπακ ανήκει στην Τότεναμ από το 2020 και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Φέτος μετράει μόλις 5 συμμετοχές με τους Σπερς, με τους οποίους συνολικά έχει πραγματοποιήσει 72 εμφανίσεις με δύο γκολ και οκτώ ασίστ.

Sergio Reguilón subject to interest from 2 clubs in Spain and AEK Athens. Understand he is in no rush to make a decision and could finish the season and his contract at #THFC