Περίοπτη θέση σε μια ξεχωριστή λίστα έχει ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος είναι τρίτος σκόρερ σε γκολ/ματς στις ηλικίες κάτω των 18 στον κόσμο!

Ενα παιδί που έχει ξεχωρίσει στο φετινό πρωτάθλημα, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού είναι ο Μπάμπης Κωστούλας. Βοήθησε σημαντικά πέρυσι στην κατάκτηση του Youth League και φέτος ο Μεντιλίμπαρ τον λογίζει ως βασικό γρανάζι στα πλάνα του.

Ο 17χρονος επιθετικός, μάλιστα, έχει φέτος σε 16 ματς με την πρώτη ομάδα 5 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 1 ασίστ. Αυτό σημαίνει ότι σκοράρει 0.49 γκολ / ματς. Ετσι, στη λίστα της Data MB έχει κατακτήσει την 3η θέση με τον Ελι Τζούνιορ Κρούπι της Λοριάν να είναι στην πρώτη θέση με 0.67 γκολ / ματς, ενώ δεύτερος είναι ο Εστεβάο της Παλμέιρας με 0.51 γκολ / ματς.

Το σχετικό post της Data MB:

🌎⚽️ All Leagues U18 Players: Goals per 90



🇫🇷 0.67 — Eli Junior Kroupi (Lorient, 18)

🇧🇷 0.51 — Estevão (Palmeiras, 17)

🇬🇷 0.49 — C. Kostoulas (Olympiacos, 17)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 0.49 — James Wilson (Hearts, 17)

🇷🇸 0.47 — Mihajlo Cvetković (Cukaricki, 18)



