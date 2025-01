Ο Κ. Νικολακόπουλος αναγκάζεται να εξηγήσει τα αυτονόητα, καταγράφοντας στο blog του στο Gazzetta όσα πραγματικά σχολίασε για τον Βίντσιτς κι όχι όσα ηθελημένα παραποίησαν κάποιοι.

Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να παραποιούν τα πράγματα που λες. Αυτό, ατυχώς, βίωσα εγώ χθες βράδυ με αφορμή ένα τηλεοπτικό σχόλιο που έκανα στο Open για τον διαιτητή του ντέρμπι, τον Βίντσιτς.

Είπα ένα πολύ απλό πράγμα, αλλά από κάποιους εμφανίστηκε σαν να υπονόησα η, ότι τον κατηγόρησα τον άνθρωπο ότι ήρθε να τα πάρει!!! Μην τρελαθούμε κιόλας ρε παιδιά! Κατ΄αρχάς δεν πιστεύω ότι συνέβη κάτι τέτοιο, θα το έλεγα στην τηλεόραση; Θεωρώ, είμαι βέβαιος, ότι το 99,99%, για να μην πω το 100%, όσων άκουσαν δεν μπορεί παρά να κατάλαβαν. Αλλά επειδή τα γραπτά μένουν, αποτυπώνω κι εδώ την γνώμη μου. Και περισσότερο το κάνω γιατί έτσι το κρίνω σωστό, για εμένα, για να αποδώσω επακριβώς την άποψη μου, αφού ποτέ δεν έθιξα την ηθική του ανθρώπου.

Αυτό λοιπόν που είπα και λέω είναι ότι στο πρόσωπο του Βίντσιτς, βλέπω ένα διαιτητή που έρχεται στην Ελλάδα και κάνει συμβιβαστικές διαιτησίες, παίρνει την (καθόλα νόμιμη εννοείται) αμοιβή του, από την ΕΠΟ, όπως όλοι οι ξένοι διαιτητές που έρχονται εδώ και σφυρίζουν, και γυρίζει πίσω στην πατρίδα του. Και εξήγησα ότι βλέπουμε πως έχει παίξει πέντε ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα και τα πέντε έχουν λήξει ισόπαλα (ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 2-2, Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-0, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-2, ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 0-0 κι Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-0). Και ότι δεν υπάρχει ομαλότητα σε αυτό το πέντε στα πέντε ισόπαλα αποτελέσματα, εκτός κι αν αποδεχθούμε αυτό που λέμε διαβολεμένη σύμπτωση.

Η δική μου άποψη είναι ότι ο Βίντσιτς παίζει στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος σαν να θέλει να μην αφήσει κανένα παραπονούμενο κι έτσι οι διαιτησίες του είναι συμβιβαστικές, με συνέπεια την ευκολία με την οποία τελειώνουν τα ντέρμπι ισόπαλα, ώστε κατά κάποιο τρόπο να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και θεωρώ, επιπρόσθετα, ότι ένας διαιτητής τόσο υψηλού επιπέδου, που παίζει τα μεγαλύτερα παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης, δεν θα πρέπει να έρχεται στην Ελλάδα και να δίνει τέτοια εντύπωση, ότι έρχεται απλά για να πάρει την αμοιβή του, και να κάνει συμβιβαστικές διαιτησίες.

Δεν αλλάζω γνώμη-άλλωστε σχεδόν όλοι είπαν το ίδιο πράγμα, ότι όσο καλός γενικά διαιτητής κι αν είναι ο Βίντσιτς, δεν είδαμε μία καλή διαιτησία στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Ο διαιτητής τον Ολυμπιακό τον αδίκησε ξεκάθαρα, όπως κατέγραψα με κάθε λεπτομέρεια και με αποκορύφωμα τη φάση της αποβολής στο 42’, που αλλοίωσε τους όρους διεξαγωγής του αγώνα. Όμως, άλλο αυτό κι άλλο οτιδήποτε που έχει να κάνει με την εντιμότητα του ανθρώπου. Ασφαλώς και του κάνω κριτική για την κακή διαιτησία του, όπως αύριο μεθαύριο θα του κάνω καλή κριτική όταν ξαναέρθει και παίξει σωστά σε ένα άλλο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Όπως κι αν έχει, τον σέβομαι απολύτως.

Πόσο πιο ξεκάθαρα είναι τα όσα λέω. Ούτε είπα, ούτε υπονόησα τίποτα σε σχέση με την ηθική και την ακεραιότητα του. Ο άνθρωπος την αμοιβή του πήρε, απλά το είπα λαϊκά, χρησιμοποιώντας την λέξη «τσέπωσε». Κι εγώ όταν παίρνω τον μισθό μου, λέω ότι τα τσέπωσα, κακό είναι; Εξυπακούεται ότι αυτό ουσιαστικά είπα και στην τηλεοπτική εκπομπή χθες, ότι ο Σλοβένος διεθνής ρέφερι αμείφθηκε όπως αμείβονται για να σφυρίζουν τα παιχνίδια όλοι οι ξένοι διαιτητές, κάτι απολύτως νορμάλ. Τώρα, αν κάποιοι προφανέστατα ηθελημένα μπορεί να το παραποίησαν, δεν μπορεί να είναι δική μου ευθύνη.

Ειλικρινά δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να πιστέψει ότι βγήκα και είπα στην τηλεόραση ότι ο διαιτητής ήρθε να τα «πάρει»; Δηλαδή, θα τρελαθούμε εντελώς; Δεν θα αμειφθεί δηλαδή ο άνθρωπος που ήρθε κι έκανε τη δουλειά του; Τι άλλο μπορεί να εννοούσα από την νόμιμη αποζημίωση που δικαιούται ερχόμενος να παίξει σε έναν αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος; Και τι πρέπει, να το…ζωγραφίσω κιόλας; Τι να πω, πραγματικά. Σε λίγο θα νιώσω και άσχημα και θα σκέφτομαι να απολογηθώ, επειδή κάποιοι θέλησαν να παρουσιάσουν κάτι άλλο από την πραγματικότητα. Χωρίς να έχω θίξει ποτέ την ηθική του συγκεκριμένου ανθρώπου! Αλλά διαβάζει ο άλλος τι γράφουν και λέει μετά, «καλά τι είπε αυτός; Τρελάθηκε;».

Έλεος με την παραποίηση των όσων μπορεί να λέει κάποιος. Τότε να χρησιμοποιούμε όλοι ξύλινη γλώσσα, να μην μιλάμε πιο λαϊκά. Ας το πάμε έτσι! Παρά να βρίσκουν αφορμές κάποιοι να παραποιούν τα όσα λέω, καλύτερα να τα λέω κι εγώ φιλτραρισμένα.

Άσχετο: Στην Ισπανία ψιθυρίζεται ότι έχει θέματα με τραυματισμούς ένας παίκτης για τον οποίο υπάρχει όντως θέμα για να υπογράψει σε μεγάλη ελληνική ομάδα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ξέρω αν ισχύει για τον Ρέτσο αυτό που λέμε, «κι ο άγιος φοβέρα θέλει», ξέρω όμως ότι ο πάγκος στον οποίο τον άφησε για κάμποσα παιχνίδια ο Μεντιλίμπαρ του έκανε καλό! Είτε γιατί χρειάζονταν ανάσες, είτε γιατί έκανε την αυτοκριτική του, βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια ίσως την καλύτερη εκδοχή του Ρέτσου.

Στο ντέρμπι είχε μία εξαιρετικά κρίσιμη επέμβαση, καθάρισε σέντρες με κεφαλιές, είχε νίκες σε μάχες, π.χ. με τον Πελίστρι, είχε μία φοβερή 40άρα πάσα με την οποία άλλαξε παιχνίδι, είναι ζήτημα αν έχασε μία κεφαλιά σε όλες τις μονομαχίες, πέρασε μία πολύ καλή πάσα μπροστά. Μακάρι να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτή την εκδοχή.

