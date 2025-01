Αλλαγές παρατηρήθηκαν στον αλγόριθμο για την πιθανότητα κατάκτησης της Stoiximan Superleague μετά το πέρας της 20ης αγωνιστικής. Πτώση για Ολυμπιακό, άνοδος για ΑΕΚ.

Η κούρσα του τίτλου στη Stoiximan Superleague παρέμεινε ανοιχτή και με περισσότερους από δύο διεκδικητές, μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής.

Η ισοπαλία στο ντέρμπι «αιωνίων» σε συνδυασμό με το τρίποντο της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού βρίσκουν πλέον την Ένωση και τον Παναθηναϊκό από κοινού στο -4 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Και τα εν λόγω αποτελέσματα οδήγησαν και σε ανακατατάξεις στις πιθανότητες του τίτλου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον αλγόριθμο του Football Meets Data που αναλύει τα δεδομένα μετά από κάθε αγωνιστική στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις εγχώριες Λίγκες, ο ζημιωμένος της αγωνιστικής ήταν ο Ολυμπιακός, ενώ η κερδισμένη ήταν η ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, η εντός έδρας ισοπαλία απέναντι στο Τριφύλλι «κόστισε» στους Ερυθρόλευκους, συντελώντας στο να χάσουν ένα ποσοστό 4% στις πιθανότητες κατάκτησης. Αντίθετα, η ΑΕΚ με τη νίκη της που την έφερε στη 2η θέση και το -4 από την κορυφή, είδε τις δικές τις πιθανότητες να αυξάνονται κατά 3%.

Στα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα της βαθμολογίας, ο Άρης παρά τη νίκη του είδε τις πιθανότητές του να προλάβει την τετράδα να μένουν στο 7%, ενώ σημαντική ώθηση στον δικό του στόχο για τις θέσεις 5-8 έλαβε ο Ατρόμητος με αύξηση πιθανοτήτων +15%!



