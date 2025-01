Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα αποτελέσματα των ντέρμπι μετά από καλά ευρωπαϊκά αποτελέσματα του Ολυμπιακού.

Στον Ολυμπιακό δεν προλαβαίνουν να χαρούν και πολύ το διπλό στην Πόρτο για το Γιουρόπα Λιγκ, καθώς έρχεται αμέσως το σπουδαίο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη.

Κάθε ντέρμπι αιωνίων έχει τη δική του σημασία, πόσο δε μάλλον τώρα που υπάρχει τεράστιο βαθμολογικό κίνητρο, καθότι ο Ολυμπιακός με νίκη του αποσπάται εφτά βαθμούς του Παναθηναϊκού, ενώ ήδη είναι στο +6 από την ΑΕΚ και στο +9 από την ΑΕΚ. Από την άλλη, οι «πράσινοι» με δική τους νίκη πλησιάζουν στον πόντο τους «ερυθρόλευκους» και βάσιμα, βάσει προγράμματος έως το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, θα μπορούν να πιστεύουν σε μία βαθμολογική ανατροπή.

Σοβαρή παράμετρος του παιχνιδιού, ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι και δη εκτός έδρας με αντίπαλο όπως η Πόρτο. Αναπόφευκτα η μάχη 95 λεπτών στο Ντραγκάο θα αφήσει σημάδια στην προσπάθεια για νίκη στο ντέρμπι, ειδικά την στιγμή κατά την οποία ο Παναθηναϊκός είχε όλη την εβδομάδα στη διάθεση του να προετοιμαστεί αποκλειστικά γι΄αυτό το παιχνίδι. Στην αντίπερα όχθη, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ από ψυχολογικής πλευράς θα πάρουν άλλα κουράγια από το διπλό επί της Πόρτο.

Ας απαντήσουμε λοιπόν στο ερώτημα, τι αποτελέσματα έχει φέρει ο Ολυμπιακός όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό κι έχει προηγηθεί μία ευρωπαϊκή επιτυχία του. Συγκυριακά δεν είναι πολλές οι φορές που έχουν συμπέσει οι δύο αυτές συνθήκες τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια.

24.11.2009 ΑΖ-Ολυμπιακός 0-0 και 29.11.2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 2-0. Πρώτα έβγαλε εκτός μάχης στο Τσάμπιονς Λιγκ την ολλανδική ομάδα και μετά κέρδισε τον ΠΑΟ.

4.12.2012 Ολυμπιακός-Άρσεναλ 2-1 και 9.12.2012 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2. Πρώτα κέρδισε τους Λονδρέζους παίρνοντας το εισιτήριο για το Γιουρόπα Λιγκ και μετά έφερε 2-2 με τον ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ.

22.10.2014 Ολυμπιακός-Γιουβέντους 1-0 και 26.10.2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0. Πρώτα κέρδισε τη Μεγάλη Κυρία και μετά και τον ΠΑΟ.

3.11.2016 Αστάνα-Ολυμπιακός 1-1 και 6.11.2016 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-0. Πρώτα πήρε την ισοπαλία στο δύσκολο ταξίδι στο Καζακστάν και μετά σάρωσε, από το ημίχρονο, τον ΠΑΟ.

8.11.2018 Ολυμπιακός-Ντουντελάνζ 5-1 και 11.11.2018 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1. Πρώτα έβαλε μία πεντάρα και μετά έφερε ισοπαλία με τον ΠΑΟ.

18.9.2020 Ολυμπιακός-Τότεναμ 2-2 22.9.2020 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1. Πρώτα έφερε ισοπαλία με τους Λονδρέζους και μετά και με τον ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ.

30.9.2021 Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 0-3 και 3.10.2021 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0. Πρώτα έριξε τριάρα στην Πόλη και μετά έφερε ισοπαλία με τον ΠΑΟ.

3.10.2024 Ολυμπιακός-Μπράγκα 3-0 και 6.10.2024 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0. Πρώτα έριξε τριάρα στους Πορτογάλους και μετά ισοπαλία με τον ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ.

Συμπεράσματα:

Πρώτον, ο Ολυμπιακός μετά από θετικά ευρωπαϊκά του αποτελέσματα έχει τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες σε οκτώ ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Δεν χάνει, αλλά και δυσκολεύεται να κερδίσει.

Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός έχει να χάσει εννιά χρόνια (!), από το 2016, από τον Ολυμπιακό, όταν οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ευρωπαϊκό παιχνίδι τους. Δεν έχουν κερδίσει, αλλά και δεν έχουν χάσει σε τέσσερα μεταξύ τους ντέρμπι, εκ των οποίων τα τρία στο Καραϊσκάκη.

Υποσημείωση πρώτη: Τέσσερα από τα οκτώ προηγούμενα παραπάνω ντέρμπι έχουν γίνει σε απόσταση μόλις τριών ημερών, όπως τώρα, από το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού (Γιουρόπα Λιγκ). Και άλλα τέσσερα, σε απόσταση τεσσάρων ημερών (Τσάμπιονς Λιγκ).

Υποσημείωση δεύτερη: Σε τέσσερα ντέρμπι προέρχονταν κι ο ΠΑΟ από ευρωπαϊκά παιχνίδια του. Το 2024 με την Μπάνια Λούκα (1-1 εκτός έδρας), το 2016 με την Σταντάρ Λιέγης (0-3 ήττα εντός έδρας), το 2014 με την PSV (1-1 εκτός έδρας) και το 2012 με την Τότεναμ (ήττα 1-3 εκτός έδρας). Ενώ τώρα δεν είχε ο ίδιος ευρωπαϊκό ματς.

Εξαίρεση: Στις 25.2.2014 είχαμε Ολυμπιακός-Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ 2-0 στο Τσάμπιονς Λιγκ και τέσσερις ημέρες μετά 2.3.2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-3 για το πρωτάθλημα! Με τη διευκρίνηση, ότι τότε ο Ολυμπιακός ήταν βέβαιος πρωταθλητής, 20 πόντους πάνω από τον 2ο και 27 πάνω από τον Παναθηναϊκό.

Πάντως, αν επηρεάσει πραγματικά το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, τον πρώτο λόγο θα έχει η ισοπαλία αύριο, βάσει παρελθόντος!

Άσχετο: Μπορεί να έχουμε θρίλερ στη μεταγραφή του εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Έξι ημέρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, φαβορί δεν υπάρχει παρότι οι επαφές και οι κρούσεις σε διάφορες περιπτώσεις έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα τους.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Του το…έκλεψε το var το γκολ του Γιάρεμτσουκ στην Πόρτο σε εκείνη την έξοχη προσπάθεια του στο 92΄, με τον ίδιο να βρίσκεται σε εντελώς οριακή θέση οφσάϊντ.

Ποιος ξέρει, όμως,. Μπορεί η μπάλα να του το δώσει κόντρα στον Παναθηναϊκό αύριο, έχοντας και την ψυχολογία από το γκολ που του έβαλε και τις προάλλες στο ΟΑΚΑ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍

