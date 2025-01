Ολυμπιακός: Βραζιλιάνοι για ενδιαφέρον της Μποταφόγκο για Ραμόν

Δημοσιεύματα στη Βραζιλία αναφέρουν πως η Μποταφόγκο θέλει να μπει σφήνα στην απόκτηση του Ραμόν από τον Ολυμπιακό και να τον «κλέψει» από την Ιντερνασιονάλ.

Και δεύτερη ομάδα από την Βραζιλία φέρεται να θέλει να αποκτήσει τον Ραμόν από τον Ολυμπιακό. Μετά την Ιντερνασιονάλ, δημοσίευμα από την χώρα της Λατινικής Αμερικής θέλει και την Μποταφόγκο να κινείται για την απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ, Ραμόν Ράμος Λίμας. Ο Ραμόν πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Πειραιώτες στην Κουιαμπά και είχε σε 46 συμμετοχές 2 γκολ και 4 ασίστ.

Botafogo demonstra interesse no lateral Ramon, do Olympiacos.



O jogador atuou no último brasileiro pelo Cuiabá. O Glorioso pode atravessar a negociação de Ramon com o Internacional.



