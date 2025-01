Για τον Μιχάλη Μπακάκη «ξύπνησαν μνήμες» από το ιστορικό βράδυ της 19ης Ιουνίου του 2013 και η εμφάνιση του «κάπτεν» στο ματς με τον ΟΦΗ ήταν μία από τις κορυφαίες του με τη φανέλα του Παναιτωλικού.

Στις νίκες επέστρεψε χθες (19/1) ο Παναιτωλικός, καθώς επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ και εδραιώθηκε στις θέσεις 5-8.

Ηταν δε ένα ματς που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Μιχάλη Μπακάκη, ο οποίος έκανε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του με την «κυανοκίτρινη» φανέλα.

Ο «κάπτεν» φυσικά δεν είναι...χθεσινός αφού αποτελεί μέρος της ιστορίας του club, πρόκειται για γέννημα-θρέμμα του και έφτασε αισίως τις 114 συμμετοχές για λογαριασμό του, όμως ήταν τέτοιες οι συνθήκες που φέρνουν τα 67 (μαζί με τις καθυστερήσεις) λεπτά που έπαιξε κόντρα στους Κρητικούς στο ίσως Top 5, ως «ενότητα» φυσικά, της παρουσίας του στην ομάδα που αγαπά και λατρεύεται όσο λίγοι.

Στα 34 του φυσικά και δεν καλείται να αποδείξει τίποτα αφού το who is who του και η διαδρομή του έμπειρου δεξιού μπακ στο εγχώριο football είναι γνωστή, ούτε και απαιτούνται ιδιαίτερες συστάσεις προς το πρόσωπό του, αλλά ύστερα από τα όσα πέρασε ελέω της ατυχίας που πολλακις τον έχει «κυνηγήσει», εύλογα η εικόνα του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα «τονώσει» την αυτοπεποίθησή του.

Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτό.

Απέδειξε για ακόμη μία φορά πως για τον παίκτη-Μπακάκη η ομάδα είναι πάνω από όλα.

Μπορεί να φανεί… κάπως, αλλά στο «κλουβί» ξύπνησαν μνήμες από το ιστορικό παιχνίδι της 19ης Ιουνίου του 2013, όταν αμούστακο παιδί έπαιξε και αριστερό μπακ σε εκείνον τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό Βόλου στο Πανθεσσαλικό, όπου ήταν «σκιά» του Μάριο Μπρέσκα και τελικά τα «καναρίνια» επικράτησαν 2-1, αποτέλεσμα που «σφράγισε» την επιστροφή τους στα «σαλόνια».

Οπως και τότε έτσι και πριν από μερικές ώρες έδωσε ασίστ, αλλά η προ 12αετίας τελική του πάσα προήλθε από τα δεξιά, όχι από τα αριστερά όπου τον είδαμε και ξεχώρισε χθες.

Που όμως θέλουμε να σταθούμε;

Στο ότι παρότι ήταν σε μία θέση που δεν εμφανίζεται συχνά και δεν είναι η κλασική του - ευρύτερα είναι σχετικά ασυνήθιστο κάποιος μπακ να παίζει με ανάποδο πόδι - εκείνος έδωσε το 100% λες και είναι πρωτάρης και πραγματοποιεί τώρα τα πρώτα του βήματα. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει, αφού μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με πολυετή παρουσία στη μεγάλη κατηγορία, όπου στο παλμαρέ του υπάρχουν αρκετοί τίτλοι και μεταξύ άλλων φόρεσε 20 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο.

Για αυτό άλλωστε φέρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Για την ιστορία δε η πλατφόρμα Wyscout αναφέρει πως η τελευταία του ενδεκαδάτη παρουσία ως αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας - δηλαδή να ξεκίνησε εκεί και όχι να χρησιμοποιήθηκε για λίγο και κατ’ ανάγκη ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα - ήταν στις 19 Ιουλίου του 2020 και σε ένα ντέρμπι της ΑΕΚ που αγωνίζονταν εκείνο το διάστημα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Η θέα λοιπόν του Μπακάκη να αγωνίζεται στα «κόκκινα» και με τόση μεγάλη επιτυχία σε έναν τέτοιον ρόλο, αποτελεί και είναι το μεγαλύτερο «σχολείο» για τους (πολλούς) πιτσιρικάδες που υπάρχουν στα «κυανοκίτρινα» αποδυτήρια... Αυτό που λέμε… μάθημα.

Επιθετικά λοιπόν έδωσε την ασίστ ώστε ο Αντρίγια Μαϊντεβατς να βρει δίχτυα για το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ανασταλτικά άγγιξε το τέλειο και οι «κυανοκίτρινοι» πήραν τους τρεις βαθμούς σε ένα εξάποντο ματς.

Συμπέρασμα;

Ο Γιάννης Πετράκης είπε, μεταξύ άλλων, μετά το φινάλε για εκείνον ότι «οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί δεν τον άφηναν να δείξει αυτά που μπορεί. Η διαχείριση που έγινε από το staff μετά τον τραυματισμό του έχει οδηγήσει στο να είναι αρκετό καιρό τώρα καλά. Είχε υπομονή, “άρπαξε” την ευκαιρία του. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι».

Συν τοις άλλοις σχολίασε ουσιαστικά ότι ο Παναιτωλικός και ελέω και της παρουσίας του (σ.σ. όπως και άλλων παικτών αφού μεταξύ άλλων υπάρχει ο πιτσιρικάς Βαγγέλης Νικολάου που είναι σούπερ projekt αλλά και το «πολυεργαλεία», έτερος αρχηγός Γιώργος Λιάβας) δεν χρειάζεται ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας παρά την αποχώρηση του Πέδρο Τορεχόν που θα συνεχίσει στη Χιμνάσια Λα Πλάτα (σ.σ. λεπτομέρειες εδώ) και αυτόματα προκύπτει το ενδεχόμενο πως η μόνη του χειμερινή προσθήκη να είναι ο Αντρέας Τετέι.

Λέτε λοιπόν να τον δούμε «μόνιμο» εκεί; Το μέλλον θα δείξει…

Ο Μιχάλης Μπακάκης κόντρα στον ΟΦΗ

Λεπτά: 67’

Ασίστ: 1

Γεμίσματα: 2/3

Επεμβάσεις: 2

Κλεψίματα: 1

Φάουλ Υπέρ: 2