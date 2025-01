Σύμφωνα με δημοσίευμα Ιταλού δημοσιογράφου η ΑΕΚ είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Μόντσα για τη μεταγραφή του Γιώργου Κυριακόπουλου.

Δημοσίευμα από την Ιταλία «συνδέει» την ΑΕΚ με τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ - χαφ βρίσκεται δεδομένα στη λίστα των ανθρώπων του Δικεφάλου και όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζανλουίτζι Λογκάρι η Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Μόντσα για τη μεταγραφή του, χωρίς όμως να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

Tο κλαμπ της Λομβαρδίας απέκτησε τον 28χρονο ακραίο οπισθοφύλακα το 2023 με τη μορφή δανεισμού, το περασμένο καλοκαίρι ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του ύψους 3 εκτομμυρίων ευρώ και τον «έδεσε» μέχρι το 2026. Την τρέχουσα σεζόν μετράει 19 εμφανίσεις, με τρία γκολ και τέσσρις ασίστ. Ο Κυριακόπουλος αγωνίζεται στην Ιταλία από το 2019, όταν τον απέκτησε η Σασουόλο από τον Αστέρα AKTOR και ενδιάμεσα είχε πέρασμα και από την Μπολόνια.

