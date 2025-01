Την ερχόμενη Τρίτη (21/1) θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Stoiximan Superleague με βασικά θέματα την κεντρική διαχείριση, τις κληρώσεις των Play Off και των Play Out αλλά και τις πρόσθετες τεχνολογίες του VAR.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Stoiximan Superleague θα συνενδριάσει την ερχόμενη Τρίτη (21/1) μέσω τηλεδιάσκεψης, με βασικό θέμτα στην ημερήσια διάταξη την κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωματών. Από εκεί και πέρα θα συζητηθούν θέματα για τις κληρώσεις των Play Off και των Play Out του πρωταθλήματος, όπως και το Goal Line Technology και ημιαυτόματο οφσάιντ που αναμένεται να εφαρμοστούν στα ματς των Play Off 1-4.

H ενημέρωση της Superleague:

«Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 21/1/2025 και ώρα 13:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Kεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

2/Θέματα κλήρωσης αγώνων Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Playouts.

3/ Ημερομηνία έναρξης πρωταθλήματος Stoiximan Super League αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

4/ Θέματα VAR και πρόσθετων τεχνολογιών (Goal Line Technology – Semi Automated Offside).

5/ Σχέσεις με τη Super League 2.

6/ Επιτροπή Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

7/ Δράσεις για την επικείμενη επέτειο είκοσι (20) ετών από την ίδρυση της Super League.

8/ Εμπορικά θέματα.

9/ Διάφορα».