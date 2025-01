Νέο ρεπορτάζ από τη Βραζιλία που αναφέρεται στη δυναμική επιστροφή της Γκρέμιο για την απόκτηση του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ.

Νωρίτερα, δημοσίευμα από τη Βραζιλία ήθελε την ΑΕΚ να έχει κάνει μια αντιπρόταση στην Γκρέμιο για την πώληση του Νίκλας Ελίασον, με τις διαπραγματεύσεις να είναι σε εξέλιξη και την ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε να φέρεται αποφασισμένη να προχωρήσει στη μεταγραφή του 29χρονου Σουηδού εξτρέμ.

Νέο ρεπορτάζ από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα από τον ρεπόρτερ της Γκρέμιο, Εντουάρντο Γκαμπάρντο αναφέρει πως «ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ σκέφτεται να αποδεχθεί την πρόταση της Γκρέμιο για τον Ελίασον, ο οποίος επιθυμεί να πάρει μεταγραφή για τη βραζιλιάνικη ομάδα».

Για να γίνει αυτό βέβαια θα πρέπει η Γκρέμιο να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις που έχει θέσει η ΑΕΚ, καθώς μέχρι στιγμής ούτε η Γκρέμιο, ούτε η Σάντος που επίσης διεκδικεί τον Ελίασον, το έχουν καταφέρει.

Dono do AEK Atenas está considerando aceitar a oferta do Grêmio por Niclas Eliasson.



O atacante está decidido em atuar na Arena em 2025. A vontade do jogador deve prevalecer.



🗞️ @eduardogabardo | @EsportesGZH pic.twitter.com/9fwcS4ZVHo