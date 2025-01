Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν τα κατάφερε τελικά να είναι έτοιμος για να ταξιδέψει στις Σέρρες με αποτέλεσμα τόσο εκείνος όσο και ο Γεντβάι να μείνουν εκτός αποστολής, όπως και οι τιμωρημένοι Μπακασέτας και Μλαντένοβιτς.

Ο Ρουί Βιτόρια είδε τον Αζεντίν Ουναΐ να μην καταφέρνει ούτε σήμερα να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε στην μέση με αποτέλεσμα να μείνει εκτός του προγράμματος κι έτσι να μην είναι διαθέσιμος για την αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό (12/01) εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Πανσερραϊκό.

Μαζί του έμειναν εκτός ο Τιν Γεντβάι, που ταλαιπωρείται από ένα οίδημα στο υποκνημίδιο και δεν μπόρεσε να προπονηθεί, οι τιμωρημένοι Μπακασέτας και Μλαντένοβιτς, που είχαν δηλωθεί να εκτίσουν κόντρα στην ομάδα των Σερρών, αλλά και ο νεαρός κίπερ Λίλο ελέω ίωσης, με τον Καρακασίδη να παίρνει την θέση του. Εκτός έμεινε και ο Σπόραρ.

Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Θεραπεία έκαναν οι Γεντβάι και Ουναΐ.

Αναλυτικά η αποστολή των «πρασίνων»:

Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Τετέ, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο, Φικάι.

