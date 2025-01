Ρομάνο: «Οι συζητήσεις Άντονι - Γιουνάιτεντ - Ολυμπιακού δεν προχώρησαν»

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μία ημέρα μετά τη διάψευση των Πειραιωτών για τον Άντονι μετέφερε τις τελευταίες δικές του πληροφορίες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Ρομάνο η μετακίνηση του Άντονι στον Ολυμπιακό δεν είναι κάτι πιθανό σε αυτή τη φάση της μεταγραφικής αγοράς. Ο εν λόγω ρεπόρτερ συμπληρώνει πώς μετά την αρχική προσέγγιση που έγινε προ ημερών οι συζητήσεις όλων των εμπλεκόμενων δεν προχώρησαν. Θυμίζουμε πώς τη Δευτέρα ο Ολυμπιακός διέψευσε τις πληροροφίες περί Άντονι.

Antony’s move to Olympiacos not considered as a concrete/likely option at this stage of the market.



Understand after initial approach days ago, talks have not progressed on both player and club sides. pic.twitter.com/NJiXEDvJMS