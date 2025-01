Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεγκ, ο ΠΑΟΚ είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον για τον διεθνή Αμερικανό χαφ της Χάιντενχαϊμ, Λέναρντ Μάλονι.

Η αποκτήση χαφ αποτελεί προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ στη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου και σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γερμανία μια περίπτωση που εξετάζεται είναι αυτή του Λέναρντ Μάλονι. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεγκ του «Sky Sport» οι Θεσσαλονικείς είναι από τις ομάδες που έχουν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον για την περίπτωση του διεθνή Αμερικανού χαφ της Χάιντενχαϊμ, ο οποίος απασχολεί τόσο την Μπέρμινγκχαμ, όσο και κλαμπ της Bundesliga.

Πρόκειται για Αμερικανό Γερμανοθρεμένο αμυντικό μέσο, ύψους 1.88, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ όσο και ως δεξί μπακ. Το συμβόλαιο του με τη Χάιντενχαϊμ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι 2025 και όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα αναμένεται να αναχωρήσει άμεσα από την ομάδα της πρώτης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου.

🚨 Excl | #PAOK and Birmingham are among several clubs showing concrete interest in a winter transfer for Lennard #Maloney. #BCFC



The 25 y/o midfielder and US international is set to leave Heidenheim during the winter transfer window. Additionally, three Bundesliga clubs are… pic.twitter.com/QQ577Kjk1I