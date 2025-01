Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta γιατί η μεταγραφή του εξτρέμ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για τον Ολυμπιακό, το αντίθετο.

Το μεγάλο ενδιαφέρον στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού έχει στραφεί στην απόκτηση ενός εξτρέμ, αν και σύντομα νομίζω ότι η λίστα για προσθήκες κι άλλων παικτών, κλασικά…Ολυμπιακά, θα αρχίσει να «ανοίγει».

Όπως κι αν έχει, πάντως, πραγματικά η πρώτη ανάγκη της ομάδας είναι η απόκτηση ενός ακραίου κυνηγού που θα κάνει τη διαφορά και θα της δώσει αυτό το κάτι που της λείπει επιθετικά, το αλάτι και το πιπέρι όπως λέμε. Και πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ήδη θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να έχει προχωρήσει στην μεταγραφή ενός τέτοιου παίκτη. Μόνο που ας έχουμε υπόψιν μας κι αυτό: δεν είναι τόσο απλό κι εύκολο να βρεθεί ένας εξτρέμ που θα ταιριάξει με την ομάδα και θα δώσει το παραπάνω. Είναι δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός.

Να σας θυμίσω ότι μόλις το καλοκαίρι απέκτησε τους Γουίλιαν, Γιαζίτσι, Βέλντε. Ο πρώτης ήδη αποτελεί παρελθόν, ο δεύτερος δεν έπαιξε ουσιαστικά ποτέ κι ο τρίτος, για τον οποίο πληρώθηκαν 4 εκ. Ευρώ, είναι αλλαγή της αλλαγής…Ξέρετε πόσοι εξτρέμ έχουν έρθει στον Ολυμπιακό, μετά την άφιξη του Ποντένσε το καλοκαίρι του 2018; Ας αναφέρω μόνο τους περίπου 15 πιο σημαντικούς, γιατί είναι πάρα πολλοί…

Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Λοβέρα, Μπρούμα, Γκάρι Ροντρίγκες, Ονιεκούρου, Ρόνι Λόπες, Ζίνκερναγκελ, Μπιέλ, Κανός, Ζέλσον, Μπρίνιτς, Σολμπάκεν, Γουίλιαν, Βέλντε, Γιαζίτσι.

Από όλους αυτούς, ο μόνος που πλην του Ποντένσε έπιασε στον Ολυμπιακό (ο Πορτογάλος το απέδειξε και στο δεύτερο πέρασμά του, την περασμένη σεζόν), ήταν ο Βαλμπουενά. Και περιμένουμε να βάλουμε σε αυτή την πολύ μικρή λίστα και τον Ζέλσον, εάν συνεχίσει έτσι φέτος και του χρόνου.

Μήπως δεν δόθηκαν πολλά χρήματα από τον Ολυμπιακό για εξτρέμ; Ίσα ίσα. Ο Μπιέλ πήγε στα 6.000.000, ο Ονιεκούρου στα 4.500.000, ο Βέλντε στα 4.000.000, ο Λοβέρα στα 4.000.000, ο Ζέλσον στα 3.000.000, ο Ζίνκερναγκελ στα 2.000.000, ακόμη κι ο Μπρίνιτς στα 1.300.000. Μιλάμε για 25 εκατομμύρια! Και τα συμβόλαια των δανεικών; Οι περισσότεροι από ένα, έως δύο εκατομμύρια Ευρώ για την κάθε σεζόν που έπαιξαν (βλέπε Μπρούμα, Λόπες, Ροντρίγκες, Γουίλιαν, Γιαζιτσι, Σολμπάκεν κ.α.).

Αποδεικνύεται, ωστόσο, ότι δεν είναι εύκολο να μπει και να παίξει στα πλάγια της επίθεσης του Ολυμπιακού ένας παίκτης. Άλλο η άμυνα, άλλο η επίθεση. Στην άμυνα διώχνεις, στην επίθεση πρέπει να δημιουργήσεις. Όπως άλλο το κέντρο και άλλο η επίθεση. Στο κέντρο αρκεί να είσαι καλός ανασταλτικά και να περνάς και κάποιες μπάλες σωστά, στην επίθεση πρέπει να έχεις το ένας μ΄ ένα, να βάλεις γκολ, να φτιάξεις γκολ. Δεν είναι το ίδιο. Και είναι και από τη φύση της δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός, η πιο απαιτητική.

Να υπενθυμίσω δε ότι για τον Ποντένσε ο Ολυμπιακός πλήρωσε 7 εκατομμύρια στην Σπόρτινγκ, ε; Χρειάζονται και λεφτά, αλλά δεν αρκούν. Πρέπει και να «κολλήσει» καλά ο παίκτης στην ομάδα, στα θέλω του προπονητή, να προσαρμοστεί γρήγορα κλπ, κλπ. Εξ ου και θα είναι κρίσιμη, όσο και δύσκολη η επιλογή του εξτρέμ γι΄ αυτό το Γενάρη.

«Παραδοσιακά» πλέον είναι από τις πιο δύσκολες μεταγραφές για τον Ολυμπιακό αυτή του εξτρέμ .

Άσχετο: Το MLS ίσως δώσει λύση στον Ολυμπιακό και για την περίπτωση Ολιβέϊρα, μετά από εκείνη του Μπιέλ, που κλείνει στη Σάρλοτ με δανεισμό έως το καλοκαίρι. Λέγεται ότι τον Πορτογάλο μέσο κοιτάζει η Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν είναι, λέει, φέτος το ίδιο καλός ο Έσε, όσο την περασμένη σεζόν.

Μήπως να σκεφτούμε ότι το καλοκαίρι δεν έκανε προετοιμασία, γιατί ήθελε να πάει να παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι;

Θα ήταν τώρα το ίδιο ο Έσε, εάν είχε κάνει κανονικά προετοιμασία με την ομάδα, εάν τον είχε ο Μεντιλίμπαρ στη διάθεση του στα φιλικά;…

