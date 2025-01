Η Σουόνσι επισημοποίησε τη διακοπή του δανεισμού του νεαρού κεντρικού αμυντικού Νέλσον Άμπι από τον Ολυμπιακό.

Όπως αναμενόταν, ο Νέλσον Άμπι επέστρεψε στον Ολυμπιακό. H Σουόνσι ανακοίνωσε τη διακοπή του δανεισμού του 21χρονου κεντρικού αμυντικού, την οποία είχε προαναγγείλει ο προπονητής της ομάδας της Championship, Λουκ Γουίλιαμς.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως ανακλήθηκε ο δανεισμός του Νέλσον Άμπι από τον Ολυμπιακό. Ευχόμαστε στον Νέλσον ό,τι καλύτερο για το μέλλον», αναφέρει η ενημέρωση της Σουόνσι.

We can confirm Nelson Abbey has been recalled from his loan spell by parent club Olympiacos.



We wish Nelson all the best for the future 🖤🤍 pic.twitter.com/eJ0BKLgaIq