Σύμφωνα με το έγκυρο CIES, ο Σέρχιο Πένια που θέλει ο ΠΑΟΚ ήταν ο δεύτερος παίκτης σε συμμετοχές στην Σουηδία για το 2024.

Το CIES Football Obserbatory δημοσίευσε μία έρευνα σχετικά με τους παίκτες των ομάδων του πρωταθλήματος της Σουηδίας που έπαιξαν περισσότερο το έτος 2024 που μας πέρασε και μέσα σ' αυτούς βρίσκεται βρίσκεται και ο στόχος του ΠΑΟΚ, Σέρχιο Πένια και μάλιστα σε ιδιαίτερη υψηλή θέση.

Ο 29χρονος Περουβιανός κεντρικός μέσος συμπλήρωσε 49 συμμετοχές κατά τη διάρκεια του 2024 με την φανέλα της Μάλμε, αλλά και της εθνικής του Περού επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο συμπαίκτης του, Έρικ Μποτέιμ, που έφτασε τους 50 αγώνες.

Αν μη τι άλλο η συνέπειά του αυτή είναι ένα από τα θετικά στοιχεία τα οποία προσέλκυσαν τον ΠΑΟΚ να ασχοληθεί με την περίπτωσή του.

Most official senior game matches during 2⃣0⃣2⃣4⃣ calendar year, 🇸🇪 #Allsvenskan players

🥇 #ErikBotheim 🇳🇴 5⃣0⃣ matches

🥈 #SergioPena 🇵🇪 4⃣9⃣

🥉 #LasseBergJohnsen 🇳🇴 4⃣8⃣

More exclusive data on the CIES Football Observatory website 👉 https://t.co/P0Ohpx4Mt7 pic.twitter.com/ED2Xp7xwyj