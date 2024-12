Ο Νορντίν Άμραμπατ αναζητεί την έξοδο από την ΑΕΚ και ραδιοφωνικός σταθμός του Μαρόκου κάνει λόγο ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα.

Τους τελευταίους μήνες ο Νόρντιν Άμραμπατ δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της ΑΕΚ από τον Ματίας Αλμέιδα με τον 37χρονο Ολλανδομαροκινό μεσοεπιθετικό να βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας.

Η Ολλανδία ή η Τουρκία αποτελούσαν δύο πιθανές χώρες, ωστόσο φαίνεται πως τη δεδομένη στιγμή η πιθανότητα να αγωνιστεί στο Μαρόκο είναι μεγάλη.

Όπως μετέδωσε ο μαροκινός ραδιοφωνικός σταθμός Radio Mars, ο Αμραμπατ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα, ομάδα η οποία βρίσκεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα του Μαρόκου.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Άμραμπατ με την ΑΕΚ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

