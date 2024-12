«Μπεσίκτας και δύο ομάδες της Κίνας ενδιαφέρονται για τον Τσικίνιο του Ολυμπιακού»

Ο ρεπόρτερ Εκρέμ Κονούρ αποκαλύπτει ενδιαφέρον τριών ομάδων για τον 29χρονο Πορτογάλο μέσο του Ολυμπιακού, Τσικίνιο.

Ενδιαφέρον από Τουρκία και Κίνα προκύπτει για τον Τσικίνιο του Ολυμπιακού σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ.

Όπως υπογραμμίζει στο X, η Μπεσίκτας και δύο ομάδες της Κίνας, η Σανγκάη Πορτ και η Σανγκάη Σενχούα εξετάζουν την περίπτωση του 29χρονου Πορτογάλου μέσου.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γίνονται γνωστές για το ενδιαφέρον για τον Τσικίνιο, ο οποίος μετράει φέτος 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ.

