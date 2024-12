Στην Βραζιλία ξαναβάζουν πλέον στο παιχνίδι της απόκτησης του Νίκλας Ελίασον τη Σάντος υποστηρίζοντας πως επανήλθε μετά την Γκρέμιο για τον Σουηδό εξτρέμ της ΑΕΚ.

Το τελευταίο διάστημα είναι καθημερινά τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία για τις προσπάθειες που κάνει η Γκρέμιο χωρίς επιτυχία για την απόκτηση του Νίκλας Ελίασον.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς οι Βραζιλιάνοι επαναφέρουν στο προσκήνιο και τη Σάντος, η οποία είχε κάνει μια πρόταση προ εβδομάδων στην ΑΕΚ, εισπράττοντας αρνητική απάντηση.

Όπως υπογραμμίζει στο X ο Βραζιλιάνος ρεπόρτερ Κάλιελ Ντόρνελες, η νέα πρόταση της Σάντος αφορά την αγορά του 80% των δικαιωμάτων του Ελίασον έναντι 3,5 εκατ. ευρώ.

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει στην ανάρτησή του και την πρόταση που λέγεται πως έχει κάνει η Γκρέμιο και η οποία φέρεται να αφορά δανεισμό του Ελίασον με 500.000 ευρώ και οψιον αγοράς στα 3,5 εκατ. ευρώ.

#Grêmio | 🚨 EXCLUSIVO: O Santos entrou na disputa com o Grêmio pela contratação do atacante Niclas Eliasson.



O Santos já fez proposta de compra de 80% dos direitos por 3,5 milhões de euros.



Oferta do Grêmio é de empréstimo pago (500 mil euros), com opção de compra. pic.twitter.com/XT4XxO7l6W