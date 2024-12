MME Βραζιλίας: «Η Γκρέμιο διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του Ελίασον»

Στη λίστα της Γκρέμιο φέρεται να βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον όπως προκύπτει από τα ΜΜΕ της Βραζιλίας και ενώ γίνεται λόγος και για συζητήσεις.

Ο ρεπόρτερ Εντουάρντο Γκαμπάρντο από τη Βραζιλία αναφέρει σε επίπεδο ρεπορτάζ ότι η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε «διαπραγματεύεται την υπογραφή του Ελίασον, ενός 29χρονου Σουηδού που αγωνίζεται στην ΑΕΚ, στην Ελλάδα. Τον Ελίασον η Γκρέμιο τον παρακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό». Ο Νίκλας Ελίασον έχει βέβαια συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως και το 2028.

Niclas Eliasson poderá ser reforço para Gustavo Quinteros no Grêmio. Atacante começou a carreira na Suécia, jogando em clubes como AIK e Norkoping. Depois jogou no Bristol City-ING e Nimes-FRA. Está desde 2022 no AEK-GRE. https://t.co/hVTvOiMYl8