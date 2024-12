Η ΑΕΚ ευχήθηκε στον Ματίας Αλμέιδα για τα γενέθλιά του μέσω των social media, με τον Αργεντινό τεχνικό να συμπληρώνει σήμερα (21/12) 51 χρόνια ζωής.

Η ΑΕΚ έστειλε τις καλύτερες ευχές της στον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος το Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου, έγινε 51 ετών. Η οικογένεια των «κιτρινόμαυρων» αφιέρωσε μία ανάρτηση στα social media σε έναν από τους πιο πετυχημένους προπονητές της, ο οποίος είναι πλέον συνυφασμένος με το τρίτο νταμπλ στην ιστορία της ομάδας.

Ο Αργεντινός διανύει την τρίτη του χρονιά στον πάγκο της Ένωσης, με τον ίδιο τον σύλλογο και τους φιλάθλους του να βλέπουν στο πρόσωπό του ένα άτομο εμπιστοσύνης που αναμόρφωσε κι έφερε ενότητα στην ομάδα.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΑΕΚ για τα γενέθλια του τεχνικού της:

«Ευτυχισμένα γενέθλια Ματίας! Τις καλύτερες ευχές από όλη την κιτρινόμαυρη οικογένεια!»

Feliz cumpleaños Matias! Best Wishes from all AEK’s Family!!!#aekfc #Almeyda #yellow_wishes pic.twitter.com/YXg1eO8n7y