Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Αρτούρ Μελό θέλει να αγωνιστεί στη La Liga, παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα.

Όπως είχε δημοσιευθεί πριν από μερικές ημέρες, ο Αρτούρ Μελό είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αφού ο 28χρονος μέσος της Γιουβέντους ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα επιβεβαίωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» πλησίασαν τον Μελό το τελευταίο διάστημα, αλλά ο Βραζιλιάνος προτιμάει να επιστρέψει στη La Liga, με τις Μπέτις, Τζιρόνα και Βαλένθια να έχουν εκδηλώσει επίσης ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

#Olympiacos have approached #Arthur Melo in the last days, but the brazilian prefers to return to LaLiga, where have shown interest #RealBetis as revealed one month ago. #Valencia and #Girona have also asked info for #Juventus’ midfielder. No doubts: #Arthur will leave #Juve soon https://t.co/Qu5jWXCj7F