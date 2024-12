Ο εξομοιωτής του Football Meets Data έδειξε σημαντική πτώση για τον Ολυμπιακό στις πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος μετά την απώλεια βαθμών κόντρα στην Athens Kallithea. Άνοδος αντίθετα για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Συνωστισμός επικρατεί στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Superleague μετά και το πέρας της 15ης αγωνιστικής και η «μάχη» του τίτλου εξελίσσεται ακόμα πιο αμφίρροπα από την περσινή σεζόν!

Αυτή η αγωνιστική ήταν αφιερωμένη στους... διώκτες, καθώς ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέδρασαν με το διπλό και το ίδιο σκορ (0-1) από Λαμία, Λιβαδειά και Αγρίνιο αντίστοιχα. Μοτίβο που ήταν έτοιμος να μετατρέψει σε... καρέ ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείτο με 1-0 κόντρα στην Athens Kallithea αλλά ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις.

Οι Ερυθρόλευκοι παραμένουν μόνοι πρώτο στην κατάταξη, ωστόσο, η απώλεια βαθμών φαίνεται πως είχε επίδραση στις πιθανότητές τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό παρουσιάζει ο αλγόριθμος της σελίδας Football Meets Data, ο οποίος στην καθιερωμένη του σειρά προσομοιώσεων μετά από κάθε αγωνιστική έδειξε πτώση 13% στις πιθανότητες των Πειραιωτών.

Την ίδια ώρα, οι δύο Δικέφαλοι σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση (+5), με το Τριφύλλι να παίρνει επίσης την ανιούσα αλλά σε μικρότερο βαθμό (+3%), μια και ακόμη βλέπει την πλάτη των υπόλοιπων τριών έστω και σε... απόσταση βολής.

Θυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει 31 βαθμούς, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ από 30, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στους 29 και ο Άρης ακολουθεί σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την κορυφή (27β.)!

