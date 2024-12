Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού επιζητούν ιδανικά στις αρχές Γενάρη να έχουν τον νέο αριστερό μπακ αλλά και έναν νέο αριστεροπόδαρο εξτρέμ.

Η ονοματολογία σχετικά με τον Ολυμπιακό και τις μεταγραφές του υπάρχει παραδοσιακά όλον τον χρόνο. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα τα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο για τους Πειραιώτες - αλλά και γράφονται και συνδέονται μαζί τους - είναι αρκετά: από τον 31χρονο και αριστεροπόδαρο εξτρέμ Σούσο της Σεβίλλης, τον 30χρονο Ιταλό επίσης αριστεροπόδαρο winger, Φεντερίκο Μπερναντέτσκι της ομάδας της Τορόντο μέχρι τον συμπαίκτη του στην Τορόντο, Λορέντζο Ινσίνιε, καθώς και τον διεθνή Μαροκινό μεσοεπιθετικό της Γαλατά, Χακίμ Ζίγιεχ. Ή ακόμα και τον χαφ Κερέμ Ντεμιρμπάι. Οι δε Τούρκοι σε τακτική βάση συνδέουν παίκτες με τον Ολυμπιακό.

