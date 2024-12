Εντυπωσιασμένοι στην Αγγλία από τον χορό του Άντονι Μαρσιάλ με τους οπαδούς της ΑΕΚ και την αποθέωση που γνώρισε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ.

Η ιστοσελίδα Sportbible έκανε θέμα τον χορό του Άντονι Μαρσιάλ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με τους οπαδούς της ΑΕΚ που είχαν πάει εκεί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ για να αποθεώσουν την κιτρινόμαυρη αποστολή.

«Ο κόσμος της ΑΕΚ έδειξε τα συναισθήματα του στον Μαρσιάλ», αναφέρεται στο κείμενο της αγγλικής ιστοσελίδας, η οποία στο ρεπορτάζ της στέκεται στις εξαιρετικές εμφανίσεις του 29χρονου πρώην άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη φανέλα της Ένωσης.

Tony Martial dancing with AEK fans in the airport after a great winner,he is finally enjoying football again 💛🖤💣 #aekfc #anthonymartial pic.twitter.com/iJmViyvfiO