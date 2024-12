Στα χέρια του Ολυμπιακού η απευθείας θέση για το League Stage του Champions League

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται στην κούρσα για την κατάκτηση του εισιτηρίου που οδηγεί απευθείας στο League Stage του Champions League.

Η εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Βόλου με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague τον βοήθησε να διατηρηθεί στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος έχοντας ένα +3 από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Η κατάκτηση του φετινού τίτλου αποτελεί ευσεβή πόθο των «ερυθρολεύκων» για πολλούς λόγους, όπως είναι π.χ. η συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, αλλά και τα δύο χρόνια χωρίς πρωτάθλημα που είναι ασυνήθιστα για τον Ολυμπιακό του 21ου αιώνα.

Πλας σε όλα αυτά, η φετινή κατάκτηση του τίτλου κρύβει ένα επιπλέον, αλλά πάρα πολύ σημαντικό όφελος, αυτό της απευθείας εισόδου στο League Stage του Champions League. Βλέπετε εκκρεμεί ένα εισιτήριο για την φάση αυτή της διοργάνωσης το οποίο το διεκδικεί όποια ομάδα κατακτήσει το εγχώριο πρωτάθλημα από τις χώρες που βρίσκονται στην 11η θέση στην βαθμολογία της UEFA και κάτω (που δεν έχουν δηλαδή εξασφαλισμένη θέση στο League Stage) και έχει συνάμα την μεγαλύτερη βαθμολογία στο club coefficient, δηλαδή την βαθμολογία της UEFA που αφορά τις ομάδες και όχι τα πρωταθλήματά τους συνολικά.

Αυτή η θέση μπορεί να μην υπάρξει μόνο αν η ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό Champions League δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την είσοδό της στην διοργάνωση τη νέα σεζόν από το πρωτάθλημά της, κάτι που είναι αρκετά σπάνιο.

Από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή πιθανότητες για να καπαρώσουν την θέση αυτή έχουν μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα λόγω πρωτιάς, αλλά και μεγαλύτερης βαθμολογίας.

Υπάρχουν μονάχα τέσσερις ομάδες με περισσότερους πόντους από τους Πειραιώτες κι αυτή τη στιγμή καμία τους δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματός τους. Ο λόγος για τις Ρέιντζερς, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Σάλτσμπουργκ. Οι Σκωτσέζοι είναι 11 βαθμούς πίσω από την κορυφή, οι Κροάτες έξι, οι Ουκρανοί επτά με ένα παιχνίδι λιγότερο και οι Αυστριακοί 13 με ένα παιχνίδι λιγότερο.

