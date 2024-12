Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του γερμανικού Sky Sport, Φλοριάν Πλέτενμπεγκ, η Νυρεμβέργη σκέφεται σοβαρά να ενεργοποιήσει την ύψους 18 εκατ. ευρώ ρήτρα αγοράς του Στέφανου Τζίμα από τον ΠΑΟΚ.

Ο Στέφανος Τζίμας στην πρώτη του σεζόν εκτός συνόρων κάνει... θραύση! Ο 18χρονος σέντερ φορ αγωνίζεται στη Νυρεμβέργη με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν και σε 11 εμφανίσεις στη 2. Βundesliga έχει επτά γκολ και μια ασίστ, βάζοντας το κλαμπ της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου σε σοβαρές σκέψεις για να επενδύσει σε αυτόν.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο του γερμανικού Sky Sport, Φλοριάν Πλέτενμπεγκ, η Νυρεμβέργη εξετάζει σοβαρά την επιλογή να ενεργοποιήσει την ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ ρήτρα του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Όπως αναφέρει το δημοσιεύμα η πρόθεση των Γερμανών είναι να τον αγοράσουν, ώστε να τον πουλήσουν άμεσα το ίδιο καλοκαίρι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών ο 18χρονος φορ έχει προσελκύσει ενδιαφέρον ομάδων, τόσο από την Bundesliga, όσο και από την Premier League.

