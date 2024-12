Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της Stoiximan Super League και επειδή φτάσαμε στα μισά του δρόμου της κανονικής περιόδου, ας δούμε πως θα διαμορφώνονταν σήμερα ο «χάρτης» των Play Off 1-4, 5-8 και των Play Out 9-14 της τρέχουσας περιόδου.

Επεσε απόψε (1/12) η αυλαία στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, όπου ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και αναδείχθηκε «Πρωταθλητής Χειμώνα».

Αυτόματα ολοκληρώθηκε κατά το ήμισυ η regular season και απομένουν 13 «στροφές» ώστε να αποκρυσταλλωθεί πλήρως η κατάσταση και να δούμε ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν στα τρία επιμέρους νέα «πρωταθλήματα» που θα διεξαχθούν μετά το φινάλε της.

Με γνώμονα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί ύστερα από το 50% της κανονικής περιόδου, ας δούμε τι θα ίσχυε αν ολοκληρώνονταν σήμερα η regular season:

1) Στα Play Off 1-4 θα συμμετείχαν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, όπου θα μετέφεραν στο ακέραιο τους πόντους που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια και την ίδια στιγμή θα εξασφάλιζαν τη συμμετοχή τους στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.

2) Στα Play Off 5-8 θα βρίσκονταν Αρης, Παναιτωλικός, Ατρόμητος και Αστέρας Aktor, οι οποίοι θα διαιρούσαν τους νυν βαθμούς τους με το ήμισυ και ύστερα θα «πάλευαν» για την 5η θέση, που υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις δίνει ένα «εισιτήριο» για το Conference League της περιόδου 2025/26.

3) Στα Play Out 9-14 θα ήταν ΟΦΗ, Πανσερραϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός, Λαμία και Athens Kallithea, όπου επίσης, όπως και στα Play Off 1-4, θα διατηρήσουν στο ακέραιο τους βαθμούς που έχουν τώρα στο…σακούλι τους και εξ’ αυτών οι δύο τελευταίοι, μετά την ολοκλήρωση του μίνι τουρνουά, θα υποβιβάζονταν στη Super League 2.

Πώς θα χωρίζονταν οι ομάδες εάν τελείωνε σήμερα η κανονική διάρκεια

Play Off 1-4

Ολυμπιακός 27

ΑΕΚ 24

ΠΑΟΚ 24

Παναθηναϊκός 23

Play Off 5-8

Αρης 11

Παναιτωλικός 10

Ατρόμητος 9

Αστέρας Aktor 8

Play Out 9-14

Πανσερραϊκός 16

ΟΦΗ 16

Βόλος 14

Λεβαδειακός 10

Λαμία 9

Athens Kallithea 8

Ας θυμηθούμε τώρα το format και τι ισχύει για κάθε group ξεχωριστά, όπου και στα τρία οι αναμετρήσεις θα είναι διπλές και όλοι θα παίξουν με όλους εντός και εκτός έδρας. Αρα τα Play Off 1-4 και 5-8 θα διαρκέσουν έξι αγωνιστικές και τα Play Out 10.

Play Off 1-4: Μετά την ολοκλήρωσή τους όποιο club βρίσκεται στην κορυφή θα πάρει το πρωτάθλημα και θα συμμετάσχει, όπως και εκείνο που θα βρίσκεται στην 2η θέση, στα προκριματικά του Champions League. Από εκεί και πέρα ο 3ος και ο 4ος θα οδηγηθούν σε εκείνα του Conference, εάν όμως κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος μία εκ των δύο πρώτων ομάδων, τότε ο 3ος θα πάρει μέρος σε εκείνα του Europa, όπως φυσικά και σε περίπτωση που το πάρει ο ίδιος. Εφόσον το Κύπελλο βρεθεί στην τροπαιοθήκη του 4ου τότε θα βρεθεί εκείνος στα προκριματικά του Europa και ο 3ος στου Conference.

Play Off 5-8: Μετά τις έξι «στροφές» του μίνι-πρωταθλήματος (σ.σ.οι βαθμοί της regular season θα μειωθούν κατά το ήμισυ), όποια ομάδα τερματίσει στην 5η θέση θα έχει βάσιμες ελπίδες να συμμετάσχει στα προκριματικά του Conference League. Η μόνη περίπτωση να μην συμβεί αυτό είναι να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος κάποιο club που θα βρεθεί από την 6η και προς τα κάτω θέση της Stoiximan Super League, μετά και την ολοκλήρωση των Play Off και των Play Out.

Εδώ βέβαια πρέπει να θυμίσουμε πως με γνώμονα το πώς κληρώθηκαν τα «μονοπάτια» μέχρι τον τελικό της δεύτερης τη τάξης εγχώριας διοργάνωσης, στον Final του ΟΑΚΑ θα έχουμε (τουλάχιστον) έναν πλην Big-5 «εκπρόσωπο» και επειδή ο τελικός θα διεξαχθεί ύστερα από την ολοκλήρωση των Play Off, τότε η σχετική αγωνία του 5ου θα παραταθεί για μερικές ημέρες. Εκτός φυσικά αν συμμετέχει και εκείνος στον τελικό οπότε στην περίπτωση που κατακτήσει το τρόπαιο θα πάει στα προκριματικά του Europa και θα στείλει τον 3ο και τον 4ο σε εκείνα του Conference.

Σε αυτό το σημείο καλό θα είναι να υπενθυμίσουμε το πώς «μοιράζονται» τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια», όπου οι δύο πρώτοι παίρνουν αυτά για το Champions League, ο Κυπελλούχος εκείνο του Europa και οι ομάδες που θα βρεθούν στο 3-4 τα του Conference. Ετσι «σπάνε» και ανάλογα με το ποιος θα πάει το Κύπελλο προκύπτουν ανάλογες ανακατατάξεις, όπου εφόσον το τρόπαιο καταλήξει σε μία ομάδα του 1-4 τότε «ευρωπαίος» γίνεται και ο 5ος (σ.σ. όπως φυσικά και αν το κατακτήσει ο ίδιος).

Play Out 9-14: Υστερα από την ολοκλήρωση των 10 αγωνιστικών του τουρνουά οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 13η και 14η θέση (αθροιζομένων εννοείται των βαθμών της κανονικής διάρκειας και των Play Out) θα πιουν από το «πικρό ποτήρι» του υποβιβασμού και θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν στη Super League 2.

Τα τρία κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν στα Play Off και τα Play Out

Για φινάλε ας έχουμε κατά νου τα κριτήρια ισοβαθμίας που θα ισχύσουν στα τρία «πρωταθλήματα» που έπονται της κανονικής διάρκειας και τα οποία είναι διαφορετικά σε σχέση με τη regular season. Πιο συγκεκριμένα περιορίζονται σε τρία.

Αρχικά «μετράνε» οι πόντοι που έχουν συγκεντρώσει οι ισοβαθμούντες ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια, αθροιστικά της κανονικής διάρκειας και των Play Off ή Play Out (σ.σ. δηλαδή αν ισοβαθμούν δύο clubs θα είναι τέσσερα κ.ο.κ.).

Εάν έχουν πάρει τους ίδιους τότε οδηγούμαστε στη μεταξύ τους διαφορά τερμάτων, εκ νέου σε όλες τις αναμετρήσεις που έχουν δώσει. Εφόσον προκύψει ξανά «ισοπαλία» τότε από πάνω θα βρεθεί ο σύλλογος που τερμάτισε πιο ψηλά στην κανονική περίοδο.

Αυτόματα κάθε γκολ μπορεί να κρίνει έναν τίτλο, μία κατηγορία ή την ευρωπαϊκή έξοδο!



Ετσι λοιπόν έχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όμως απομένει ένας ολόκληρος γύρος και το φετινό πρωτάθλημα κρύβει πολλές συγκινήσεις.

Εάν και τι θα αλλάξει από όλα τα άνωθεν θα αποσαφηνιστεί το βράδυ της πρώτης Κυριακής του επόμενου Μαρτίου (2/3), οπότε και θα ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος και θα ξέρουμε οριστικά τους συμμετέχοντες σε κάθε ένα από τα τρία group που έπονται της regular season.