Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τα εμπόδια που συνεχώς ξεφυτρώνουν στην πορεία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός έχει τα συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών βασικών παικτών του, που κάνουν τη ζωή τη Μεντιλίμπαρ δύσκολη, σε συνδυασμό με την αδυναμία των σημαντικών μεταγραφών του καλοκαιριού (Γουίλιαν, Ολιβέιρα, Γιάρεμτσουκ, Βέλντε, Γιαζίτσι) να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι και το δύσκολο πρόγραμμα του πρωταθλήματος!

Ναι, όλες οι ομάδες θα παίξουν κάποια στιγμή με όλες τις ομάδες, όμως μην κοροϊδευόμαστε, έχει σημασία το πότε θα παίξεις τα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια σου-κι ο Ολυμπιακός τα δίνει όλα τρεις ημέρες μετά τους αγώνες του στο Γιουρόπα Λιγκ! Ό,τι το χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Κάποιες μάλιστα φορές, όπως συμβαίνει και τώρα, οι «ερυθρόλευκοι» είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τέσσερα ταξίδια μέσα σε πέντε ημέρες:

Τετάρτη Αθήνα-Βουκουρέστι

Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα Βουκουρέστι-Αθήνα

Σάββατο Αθήνα-Ηράκλειο

Κυριακή Ηράκλειο-Αθήνα

Η σχετική καταγραφή λέει…

Πέμπτη Ολυμπιακός-Μπράγκα 3-0, Κυριακή ΠΑΟ-Ολυμπιακός 0-0

Πέμπτη Μάλμε-Ολυμπιακός 0-1, Κυριακή Αστέρας-Ολυμπιακός 1-0

Πέμπτη Ολυμπιακός-Ρέϊντζερς 1-1, Κυριακή ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3

Πέμπτη Στεάουα-Ολυμπιακός 0-0, Κυριακή ΟΦΗ-Ολυμπιακός ;

Βλέπουμε ότι τουλάχιστον όταν παίζει στην Ευρώπη εντός έδρας κι αμέσως μετά στο πρωτάθλημα εκτός έδρας, δεν έχει πρόβλημα να ανταπεξέλθει ακόμη κι αν αυτό το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Όμως, την προηγούμενη φορά που είχε ταξίδι και δη μακρινό, στη Σουηδία, και γύρισε να πάει στην Τρίπολη, απέτυχε να πάρει αποτέλεσμα, έστω ισοπαλία. Να δούμε τι θα καταφέρει σήμερα το απόγευμα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος, παρεμπιπτόντως, έχει διαχειριστεί διαφορετικά το κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος μετά το Γιουρόπα Λιγκ. Στα ντέρμπι περιόρισε τις αλλαγές του: είχε με τον ΠΑΟ μία κι αυτή υποχρεωτική (Τσικίνιο έξω) και με τον ΠΑΟΚ τρεις, εκ των οποίων η μία υποχρεωτική (Ρόντινεϊ έξω). Αντίθετα, με τον Αστέρα έκανε έξι αλλαγές, με μία υποχρεωτική (έξω ο Ορτέγκα). Τώρα, με τον ΟΦΗ έχει πάλι μία υποχρεωτική αλλαγή, καθώς έξω είναι ο Γκαρθία Και βλέπουμε.

Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, μπορούμε να παρατηρήσουμε για τον ΟΦΗ ότι έχει δεχθεί φέτος γκολ σε όλα τα παιχνίδια του σε πρωτάθλημα, ακόμη και σε Κύπελλο, εντός κι εκτός έδρας. Από την άλλη, έχει σκοράρει και στα περισσότερα, πλην εκείνων με ΑΕΚ (0-3 εκτός έδρας), Αστέρα (0-3 εκτός έδρας) και ΠΑΟ (0-1 εντός έδρας).

Γενικά εδώ κι αρκετά χρόνια ο Ολυμπιακός έχει καλή παράδοση με τον ΟΦΗ, καθώς τον κερδίζει τόσο στο Καραϊσκάκη, όσο και στο Ηράκλειο σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια! Βέβαια, αυτό δεν λέει υποχρεωτικά τίποτα, όπως μας «εξήγησε» το Ολυμπιακός-Παναιτωλικός 0-0: ο Ολυμπιακός κέρδιζε επί 19 σερί παιχνίδια το Αγρίνιο μέσα κι έξω…



Τέλος πάντων, σε τέτοιου είδους παιχνίδια, μετράει πάρα πολύ η ανάπτυξη από τα άκρα και να περάσουν καλές σέντρες. Με την Στεάουα την Τετάρτη, οι Ρόντινεϊ (κυρίως αυτός), Κοστίνια, Ορτέγκα επιχείρησαν περίπου 15 σέντρες και καλές είναι ζήτημα αν μπορείς να χαρακτηρίσεις τρεις-τέσσερις, μία του Βραζιλιάνου (κοντινή κεφαλιά Ρέτσου άουτ), μία του Πορτογάλου και δύο του Αργεντίνου (στη μία ήρθε άστοχο σουτ του Μουζακίτη από καλή θέση).

Δύο σημειώσεις εδώ.

Πρώτη, ο Ολυμπιακός πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τον Ορτέγκα. Το παιδί δείχνει να έχει γυρίσει σε καλή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του και πρέπει να παίξει η ομάδα περισσότερο κι από την πλευρά του, κι όχι να γέρνει από δεξιά. Ο Αργεντίνος την Πέμπτη είχε πολλές καλές πάσες στο επιθετικό κομμάτι, καλύπτοντας καλά πίσω και βγαίνοντας πρώτος στην μπάλα.

Δεύτερη, η ευκαιρία του Γιάρεμτσουκ με την κεφαλιά, από τη σέντρα του Έσε, επίσης με την Στεάουα, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι δεν είναι «ανάγκη» ο Ολυμπιακός να σεντράρει συνεχώς από τα άκρα. Μπορούν και οι μέσοι του, να περνάνε επικίνδυνες σέντρες, αρκεί να παίρνουν βεβαίως καλές θέσεις και οι κυνηγοί.

Εδώ ο Ολυμπιακός πήρε Κύπελλο Ευρώπης ακριβώς από μία σέντρα του Έσε…

Άσχετο: Παίζοντας φέτος με τις εναλλακτικές εμφανίσεις του ο Ολυμπιακός δεν έχει και τα…καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας. Με τη λευκή φανέλα έχασε στην Τρίπολη κι έφερε 0-0 στο Βουκουρέστι. Και με την μπλε έχασε στη Λιόν. Τρία παιχνίδια στα οποία δεν σκόραρε καν!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έχει δημιουργήσει ένα πολύ κακό προηγούμενο φέτος ο Ολυμπιακός-να μην μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι στο οποίο δεν παίζει ο Ζέλσον! Βλέπε Στεάουα-Ολυμπιακός 0-0, Λιόν-Ολυμπιακός 2-0, Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 2-2, αλλά και Αστέρας-Ολυμπιακός 1-0, στο οποίο ο Πορτογάλος μπήκε αλλαγή στο 67’.

Παραδεχόμαστε όλοι ότι ο Ζέλσον είναι κομβικός τούτη τη σεζόν για την ομάδα, αλλά ακόμη και λίγο εγωϊστικά να το πάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού θα πρέπει να το σταματήσουν αυτό το σκηνικό. Διότι, είναι και λίγο…ντροπή τους να μην μπορούν να πάρουν ένα ματς όταν δεν αγωνίζεται ένας συμπαίκτης τους…

Κι εδώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει με…μανία να ψάξει γκολ από στατικές φάσεις. Εντάξει, το βλέπουμε ότι δεν υπάρχει εκτελεστής-σπεσιαλίστας σαν τον μετρ Βαλμπουενά, ούτε υπάρχουν δύο θηρία όπως ο Σεμέδο κι ο Σισέ, να ανεβαίνουν στα κόρνερ και τα φάουλ από την άμυνα, αλλά δεν είναι δυνατόν επί 10 ολόκληρους μήνες να μην μπορεί ΕΝΑΣ παίκτης του Ολυμπιακού να εκτελέσει καλά ένα «στημένο» κι ΕΝΑΣ να πάρει μία καλή κεφαλιά! Έλεος, δηλαδή.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👏

Olympiakos had one of the best gallerys I’ve ever seen. They started singing 1 hour before the match even started, and they were so loud that the staff had to turn on the music to silence your chants 😭



Love you guys🇬🇷 pic.twitter.com/J4M8L3SE5z