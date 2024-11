Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράψει για το σπουδαίο «διπλό» ανατροπής του ΠΑΟΚ, με καρδιά Πρωταθλητή στην Τρίπολη, αποθεώνει τον Ράχμαν Μπάμπα και έχει κάποια υστερόγραφα...

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, αρχιτέκτονας όλων των τελευταίων μεγάλων επιτυχιών του ΠΑΟΚ, συγχωρήστε με αλλά δεν είναι... κολλημένος. Με ότι στραβό κι ανάποδο συνέβη το καλοκαίρι επιδιώκει την ασφάλεια της προσφυγής στα παλαιά, μεστωμένα μυαλά. Έτσι, κάπου εδώ, έρχονται να μπουν στην εξίσωση ουκ ολίγοι ποδοσφαιριστές αυτής της κατηγορίας.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Τρίπολη μ' όλες τις εγνωσμένες αδυναμίες στις αποσκευές. Αφέλεια, φλυαρία, λάθη επί λαθών. Και στο τέλος της βραδιάς μπορείς να πεις ότι τις ξεπέρασε. Επέστρεψε το πάθος, η πίστη, η αποφασιστικότητα, η θέληση, όλα αυτά τα συστατικά επιτυχίας, στα πρόσωπα των παικτών του. Κι αν υπήρχε μία περίπτωση να το καταφέρει με καλή διαχείριση δυνάμεων, το κλειδί ήταν το έντονο repress και η άμεση επανάκτηση της μπάλας. Οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν πολλές δεύτερες μπάλες, σχεδόν όλες στο δεύτερο μισό κι από την στιγμή που βρέθηκαν απ’ το πουθενά πίσω στο σκορ. Αντέδρασαν, δεν κάθισαν να κλαίνε τη μοίρα τους...

«Αυτό ήταν μόνο η αρχή» έτρεξε να πει ο Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου πιστεύοντας ότι θα συνεχιστεί η δουλειά πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι και η νίκη στην Τρίπολη μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα ορόσημου, όπως κάποιες άλλες, π.χ. στην Ξάνθη πριν από επτά χρόνια τέτοια εποχή, νίκες που «ξεκόλλησαν το κάρο απ’ τη λάσπη». Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει και τώρα. Η Ρίγα και ο ευρωπαϊκός «τελικός» με την RFS είναι μπροστά σε τρεις μέρες από σήμερα.

Την αληθινή τύχη ο ΠΑΟΚ γνώριζε, εκ προοιμίου και με παραταγμένους τους παίκτες του Αστέρα γύρω γύρω από την περιοχή του, πως δεν θα τη έβρισκε «στην κόντρα». Την τύχη του είχε πιθανότητα να τη βρει σε οργανωμένες επιθέσεις, βγάζοντας πολλούς παίκτες από πίσω. Αυτό έγινε στη φάση του 1-1. Με συμμετοχή τεσσάρων παικτών (Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ, Κωνσταντέλιας, Οτο) προτού ο Ντεσπόντοφ μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Η ατομική ποιότητα μέτρησε στη φάση του 1-2.

Στέκομαι αρκετά στα γκολ, διότι αυτές οι στιγμές είναι που, στο τέλος της βραδιάς, δημιουργούν όλη την απόσταση ανάμεσα σ' αυτόν που έκανε τη δουλειά –εν προκειμένω τον ΠΑΟΚ– και σ' αυτόν που δεν την έκανε – τον Άστέρα των δέκα παικτών πίσω απ’ την μπάλα.

Ο «Δικέφαλος» στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», κυριολεκτικά, σώθηκε απ’ τα δύο μπακ του. Υπάρχουν άκρα που παράγουν στο χορτάρι κεντήματα. Επίσης, υπάρχουν κρυφοί που έρχονται από πίσω και μπαίνουν στα κενά του άξονα χορεύοντας. Εντελώς... κρυφοί, όμως. Ο αριστερός μπακ ή ο δεξιός μπακ! Και το κάνουν συντεταγμένα. Οχι μπουλουκηδόν. Με άπειρες, προφανώς, επαναλήψεις στην προπόνηση-πρόβα. Εως ότου φτάσουν στην κορύφωση του τέλειου αυτοματισμού. Δίνεις, φεύγεις, ξαναπαίρνεις. Στην Τρίπολη έτσι βγήκε ο κορυφαίος του γηπέδου, Γιόνι Ότο, σε θέση για να κάνει την ασίστ στο 1-1. Κάπως έτσι βγήκε απ’ το στρώσιμο του Τσάλοφ, ο Μπάμπα σε θέση βολής και «εκτέλεσε» τον Τσιντώτα πετυχαίνοντας το «χρυσό» γκολ της ανατροπής.

Ο Γκανέζος (απ)έδειξε πως πρέπει να τελειώνεις τις φάσεις. Βασικά το τελείωμα είναι θέμα ψυχολογίας. Οι βουτηγμένοι μες στο άγχος του γκολ, Τισουντάλι και Τσάλοφ, οι δυο «κανονικοί» και χρυσοπληρωμένοι επιθετικοί της ομάδας, είχαν προλάβει να βγουν κι αυτοί τετ α τετ με τον γκολκίπερ του Αστέρα. Στο 58’ ο Μαροκινός είδε τον Έλληνα τερματοφύλακα να του λέει «όχι» (κάνει απόκρουση στο πλασέ και η μπάλα καταλήγει κόρνερ που δε δόθηκε ποτέ), το ίδιο και στο 80ο λεπτό ο Ρώσος επιθετικός.

Η απουσία του Ράχμαν Μπάμπα από το αρχικό σχήμα ήταν μια έκπληξη, όχι πως δεν τα πήγε καλά ο Γιόνι Ότο στο ρόλο του ή ο Ζόαν Σάστρε όσο έπαιξε ως δεξιο μπακ. Όμως, όταν το πράγμα άρχισε να ζορίζει αρκετά, ο Λουτσέσκου τον έφερε απ’ τον πάγκο για να κάνει τη διαφορά.

🚨🇬🇭Baba Rahman scored the winner for his side PAOK sending his tally for this season to three goals in 9 games. A left back scoring that many goals is incredible. We wish him well pic.twitter.com/7qOKqEBAmT