Πρόβλημα με Μαξίμοβιτς και εκτός αποστολής για το ματς με τον Παναιτωλικό

Μία δυσάρεστη έκπληξη περιείχε η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, αφού, πέραν του Ιωαννίδη, εκτός έμεινε και ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν ήταν τελικά η μοναδική απώλεια του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό την Κυριακή (24/11-17:00), αφού και ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς δεν βρέθηκε στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Ρουί Βιτόρια, μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης.

Ο Σέρβος μέσος δέχθηκε ένα πάτημα στον τελευταίο αγώνα της εθνικής Σερβίας απέναντι στην Δανία, το οποίο του προκάλεσε κάκωση στο μεγάλο δάκτυλο του αριστερού του ποδιού. Σήμερα δεν μπόρεσε να βγάλει όλο το πρόγραμμα, αφού αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις κι έτσι αποφασίστηκε να μείνει εκτός για να προφυλαχθεί.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ουναΐ, Τετέ, Σπόραρ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός,Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο.

