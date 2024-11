«ΠΑΟΚ και άλλες εννέα ομάδες ενδιαφέρονται για τον Οσούτζι»

Στη Σουηδία ισχυρίστηκαν πως ο ΠΑΟΚ είναι μεταξύ των clubs που «κοιτάνε» τον Βινς Οσούτζι, νεαρός κεντρικό αμυντικό της σουηδικής Κάλμαρ.

Στις ομάδες που «κοιτάνε» τον Βινς Οσούτζι συμπεριέλαβε και τον ΠΑΟΚ η Sportbladet, καθώς ισχυρίστηκε πως ο Δικέφαλος «τσεκάρει» τον νεαρό κεντρικό αμυντικό.

Ο οποίος είναι μόλις 18 ετών, κατάγεται από τη Νιγηρία και επί του παρόντος λογίζεται ως ένα από τα ανερχόμενα «αστέρια» του σουηδικού πρωταθλήματος, όπου και αγωνίζεται για λογαριασμό της Κάλμαρ.

Με τη φανέλα της οποίας μετρά φέτος 16 συμμετοχές και ένα γκολ, ενώ δεσμεύεται μαζί της με συμβόλαιο ως το τέλος του 2028.

Οπως λοιπόν μετέδωσε το εκεί μέσο οι πρωταθλητές Ελλάδος αλλά και οι Τσέλσι, Μπολόνια, Λιόν, Ρεμς, Μπριζ, Αντερλεχτ, Σλάβια Πράγας, Ντάλας, Σινσινάτι ενδιαφέρονται για εκείνον.

