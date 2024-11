Σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρεται για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος όμως φέρεται πως επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση του στη Νιούκαστλ.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μέχρι στιγμής δυσκολεύεται να βρει τη θέση του στο ρόστερ της Νιούκαστλ και ήδη υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια για το μέλλον του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «inews.co.uk», μια από τις ομάδες που ενδιαφέρεται για την περίπτωση του βασικού τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδας είναι ο Παναθηναϊκός, από τον οποίο πωλήθηκε το 2018 στην Μπενφίκα, αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

«Ο Παναθηναϊκός, ο σύλλογος στον οποίο πέρασε δύο χρόνια ο Βλαχοδήμος πριν μετακομίσει στην Μπενφίκα το 2018, είναι μεταξύ των ενδιαφερομένων, αλλά ο παίκτης νιώθει "άνετος" στη Νιούκαστλ και πιστεύει ότι μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο μισό της σεζόν καθώς τα παιχνίδια στοιβάζονται την περίοδο των Χριστουγέννων», αναφέρει το ρεπορτάζ του αγγλικού μέσου.

Newcastle maintain 'ongoing' interest in Burnley's James Trafford but Odysseas Vlachodimos is determined to stay at St James' Park



