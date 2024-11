Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ μηνών ενώ καλείται να πληρώσει κι ένα υπέρογκο ποσό ως πρόστιμο, λόγω ξεπλύματος και καθυστέρησης δήλωσης των περιουσιακών του στοιχείων.

Αντιμέτωπος με μία πολύ βαριά τιμωρία με αφορμή τα περιουσιακά του στοιχεία ήλθε ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και της Λίβερπουλ, Τζιμπρίλ Σισέ. Ο Γάλλος, όπως αποκάλυψε η Equipe καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ ετών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ. Επιπλέον, μέσα στην ποινή του συμπεριλαμβάνεται και η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο ίδιος ελεγχόταν εδώ και χρόνια για τα οικονομικά της λογιστικής εταιρείας του, καθώς ήταν ύποπτος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι κατηγορίες αυτές όμως δεν επιβεβαιώθηκαν από τη σχετική έρευνα που διενήργησε ο εισαγγελέας.

Αρχικά είχε προταθεί η φυλάκιση ενός έτους μαζί με την υποχρέωση να πληρώσει 100.000 ευρώ, όμως τελικά κρίθηκε ένοχος μόνο για φορολογική απάτη, κατάχρηση κοινωνικών πόρων και την καθυστέρηση υποβολής των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας του.

«Δεν έχω εξαπατήσει την εφορία, το δικαστήριο έκρινε ότι είχα δίκιο σε αυτό», είπε ο 43χρονος που δεν παραβρέθηκε στην ακροαματική διαδικασία που έγινε τη Δεύτερα (11/11).

Relaxé pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, Djibril Cissé a en revanche été condamné mercredi à Bastia à huit mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour abus de biens sociaux et omission d'écriture comptable https://t.co/64hJxsCFvI pic.twitter.com/KsBZmpxQT8