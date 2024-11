Ο Κωνσταντίνος Σταυροθανασόπουλος που αποτελεί τον συνεργάτη του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην ΑΕΚ έχει συγκεκριμένο τίτλο στο οργανόγραμμα του κλαμπ.

Όπως υπογραμμίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ, ο Κωνσταντίνος Σταυροθανασόπουλος θα είναι ο αναπληρωτής διευθυντής ποδοσφαίρου στην Ένωση.

«Τον Νοέμβριο του 2024, ανέλαβε την θέση του Deputy Director of Football στην ΑΕΚ ως συνεργάτης του Χαβιέρ Ριμπάλτα», τονίζεται μεταξύ άλλων στο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ.

Αναλυτικά στο βιογραφικό του αναφέρεται:

«Ο Κωνσταντίνος Σταυροθανασόπουλος, γεννημένος στο Αγρίνιο στις 6 Φεβρουαρίου 1992, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες του Πανιωνίου το 2009, έχοντας προέλθει από τις Ελπίδες Αγρινίου. Το ντεμπούτο του στη Σούπερ Λιγκ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011, ενώ παρέμεινε στην ομάδα του Πανιωνίου έως το 2015, με ενδιάμεσο δανεισμό στον Θρασύβουλο στη Β’ Εθνική Κατηγορία.

Το 2015, μετακόμισε στη Σουηδία, αγωνιζόμενος σε συλλόγους όπως η Akropolis IF, η IK Frej και η IFK Haninge, ενώ είχε μια χρονιά παρουσίας στη μεγάλη κατηγορία της Φινλανδίας, αγωνιζόμενος με τη VPS (Vaasan Palloseura). Αποσύρθηκε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στα 28 του χρόνια, ώστε να επικεντρωθεί στις σπουδές του και να εισέλθει στον τομέα της διοίκησης αθλητισμού. Ξεκίνησε ως εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών με βάση την Σουηδία και είχε βοηθητικό ρόλο στο σκάουτινγκ ομάδων της Ευρώπης όσον αφορά την Σκανδιναβία .

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και κάτοχος του διπλώματος UEFA B. Παράλληλα, έχει αποκτήσει πιστοποίηση στο Managing Director in Sports καθώς και στο Advanced Principles of Talent Identification & Development in Football. Τον Νοέμβριο του 2024, ανέλαβε την θέση του Deputy Director of Football στην ΑΕΚ ως συνεργάτης του Χαβιέρ Ριμπάλτα».