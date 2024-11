Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Λαμία στο ΟΑΚΑ (Κυριακή 19:30) με τον Ρουί Βιτόρια να αφήνει εκτός αποστολής τον Σπόραρ, ενώ επιστρέφει σε αυτή ο Πάλμερ. Εκτός και οι τιμωρημένοι Τζούρισιτς και Γεντβάι.

Χωρίς περιθώρια για απώλειες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή (19:30) την Λαμία στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το Σάββατο την προετοιμασία τους, με τον Ρουί Βιτόρια να κάνει στην συνέχεια γνωστή την αποστολή της αναμέτρησης. Σε αυτή επιστρέφει ο Πάλμερ που πήρε τη θέση του Μάγκνουσον ο οποίος έκανε αποφόρτιση αλλά και ο Νίκας.

Στον αντίποδα εκτός έμειναν ο Σπόραρ, ο Μάγκνουσον όπως αναφέραμε, ο Ζέκα, ο Λημνιός, αλλά και οι τιμωρημένοι, Τζούρισιτς και Γεντβάι.

Αναλυτικά η επίσημη ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού αναφέρει για την τελευταία προπόνηση και την αποστολή τα εξής: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τη Λαμίαν (19:30).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι και αποφόρτιση ο Μάγκνουσον.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Νίκας, Αράο.

Τζούριτσιτς και Γεντβάι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αυριανό παιχνίδι λόγω καρτών».

Our squad list for tomorrow’s game against Lamia ☘️#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #PAOLAM pic.twitter.com/qxI6cL3wbq